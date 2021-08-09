Данилюк просить суд зупинити конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки

Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано заяву про забезпечення позову, заявником в якій зазначений Данилюк

Окружний адміністративний суд зареєстрував заяву екссекретаря Ради національної безпеки та ексміністр фінансів Олександра Данилюка про заборону продовження конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки. Про це повідомили у пресслужбі суду.

«Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано заяву про забезпечення позову, заявником в якій зазначений Олександр Данилюк. Вказана заява надійшла до суду до подання позову», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Данилюк просить суд заборонити подальше проведення всіх етапів конкурсу, а саме:

проведення тестування на знання законодавства,

виконання кандидатами завдань практичного характеру,

співбесід з кандидатами,

розміщення на офіційному сайті Кабінету міністрів результатів конкурсу,

прийняття рішення про призначення переможця конкурсу на посаду директора відомства.

Зазначимо, 6 серпня активісти намагалися зірвати початок тестування для конкурсу на директора Бюро економічної безпеки України. Так, одного з кандидатів – Василя Горбаля – облили «білою рідиною» і не впускали на конкурс.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.