Данилюка витурили з конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки

Милованов заявив про невідповідність Данилюка кваліфікаційним вимогам

Конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посади директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани. Зрештою до конкурсу допустили 48 учасників. Про це відомо з засідання комісії з конкурсу на зайняття посади директора БЕБ та написаав Данилюк у фейсбуці.

«Ручна конкурсна комісія виключила мене з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, яке я придумав, запропонував та системно намагався запустити протягом понад 10 років. Я знав, що так буде, але привід, під яким вони це зробили, – це просто епічно! Виявляється, у мене немає профільної освіти! Група товаришів без власної думки не визнали мій диплом одного з найпрестижніших університетів світу – Індіанського університету! Бути міністром фінансів та секретарем РНБО, працювати у найвідоміших фінансових організаціях у світових фінансових столицях – значить, у мене було достатньо освіти, а зараз – ні?!», – пише Данилюк.

Зазначимо, що голова комісії, ексміністр фінансів Тимофій Милованов заявив про невідповідність Данилюка кваліфікаційним вимогам. «Він не надав документи, що засвідчують наявність у нього вищої юридичної або економічної освіти, натомість надав документи, які засвідчують вищу освіту за спеціальністю, яка не відповідає вимогам конкурсу», – йдеться у повідомленні.

Данилюк закінчив Національний політехнічний університет (КПІ) за спеціальністю інженер-електрик і паралельно здобув освіту в галузі фінансів в Київському інституті інвестицій.

МВА ексміністр отримав в Університеті Індіани, проте диплом не було нострифіковано, у зв’язку з чим комісія відмовилася його визнавати. Милованов посилався на лист Міносвіти щодо того, що без належного визнання диплому в Україні немає підтвердження того, що освіта справді здобувалася та що документ є автентичним.

За Данилюка заступився міністр фінансів Сергій Марченко. Він посилався на те, що не було вимоги щодо нострифікації під час подання документів, проте Мілованов відповів, що це є законодавчою вимогою. Марченко висловив думку, що «це буде пояснюватися політично». «Я не проти законності цих рішень, мене цікавить, як ми це будемо пояснювати», – додав він.

«Або ми всіх 11 допускаємо і просимо виправити документи, або голосуємо за дискваліфікацію всіх», – заявив Мілованов. Зрештою, комісія проголосувала за зняття з конкурсу 11 осіб, Марченко утримався.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже знаходиться в процесі ліквідації.

До слова, нещодавно Данилюк розказав, як Зеленський відмовлявся готуватися до зустрічі з Макроном.