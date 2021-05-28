Державну фіскальну службу буде ліквідовано у вересні

Після запуску БЕБ Державна фіскальна служба припиняє виконання всіх своїх функцій

Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня, наступного дня Державна фіскальна служба припинить своє існування. Про це заявив на брифінгу голова ДФС Вадим Мельник.

«25 вересня БЕБ повинне запрацювати. І на наступний день Державна фіскальна служба припиняє виконання всіх своїх функцій, вже зараз триває процедура ліквідації. Вже зараз ми проводимо аудит майна, всіх засобів, які будуть передаватися в Бюро економічної безпеки», – сказав Мельник.

Він підтвердив, що подаватиме свою кандидатуру на посаду директора БЕБ.

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив трьох представників Ради національної безпеки і оборони в комісії, яка обиратиме директора Бюро економічної безпеки.

28 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, яке займатиметься злочинами у сфері економіки.

12 травня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови про створення Бюро економічної безпеки.

Директора відомства обирають три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України, дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування; одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.