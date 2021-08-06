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    Члена Ради Нацбанку не допускали до складання іспиту на голову Бюро економічної безпеки

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    Головна претензія активістів до Василя Горбаля &ndash; раніше він був членом Партії регіонів - Члена Ради Нацбанку не допускали до складання іспиту на голову Бюро економічної безпеки
    Головна претензія активістів до Василя Горбаля – раніше він був членом Партії регіонів
    Фото: Рік Декарт / Facebook

    Василя Горбаля облили «білою рідиною» і не впускали на конкурс

    Сьогодні 6 серпня, активісти намагалися зірвати початок тестування для конкурсу на директора Бюро економічної безпеки України. Так, одного з кандидатів – Василя Горбаля – облили «білою рідиною» і не впускали на конкурс.

    Як розповів член Ради Нацбанку Горбаль, тестування в нього видалось «дещо екстремальним».

    «Купка «активістів» ( близько 30 осіб) вирішила не допустити мене до здачі тестів. Після півгодинної штовханини, образ та лайки молодиків, зіпсованого костюму білою рідиною, була досягнута домовленість між «активістами», керівництвом Держслужби, поліцією та «поборниками справедливості» про допуск мене в приміщення та проходження тестування в присутності працівників поліції та двох представників від народу», – написав Горбаль у Facebook.

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    Члена Ради Нацбанку не допускали до складання іспиту на голову Бюро економічної безпеки
    Члена Ради Нацбанку не допускали до складання іспиту на голову Бюро економічної безпеки
    Члена Ради Нацбанку не допускали до складання іспиту на голову Бюро економічної безпеки
    Члена Ради Нацбанку не допускали до складання іспиту на голову Бюро економічної безпеки
    Фото: Vasyl Gorbal / Facebook

    Він запевнив, що на швидкість та успішність проходження тестування подібна «атмосфера» не вплинула.

    Натомість у мережі вказують на головну претензію активістів до Горбаля – раніше він був членом Партії регіонів.

    Нагадаємо, на 6 серпня у Києві було призначили проведення конкурсу на знання законодавства (загального та спеціального) та тестування на вербально-логічне мислення (абстрактно-логічного та вербального) для кандидатів на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України.

    Василь Михайлович Горбаль – український політик, народний депутат України 4, 5 та 6 скликань, член Ради НБУ. Був Головою Львівської обласної державної адміністрації з 20 квітня по 21 грудня 2010 року.

    Нагадаємо, що ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим.

    Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним, та закликав не допускати його до державної служби.

    Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

    Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

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    Теги: Національний банк конкурс політика активісти Василь Горбаль НБУ
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    Члена Ради Нацбанку не допускали до складання іспиту на голову Бюро економічної безпеки