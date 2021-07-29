Олександр Данилюк: Не розумію, коли в Офісі президента вже нажеруться

«Бюро економічної безпеки буде НАБУ в кубі»

У ексміністра фнансів часів Порошенка та колишнього секретаря РНБО часів Зеленського Олександра Данилюка - чергова неприємність. Його кандидатуру відхилили на конкурсі на голову новоствореного органу - Бюро економічної безпеки - через відсутність профільної освіти. Про це заявив голова комісії, що є позаштатним радником голови Офісу президента, Тимофій Милованов. Він послався на листи Міносвіти та Нацагенства з державної служби. Ці органи не надихнув факт наявності у Данилюка диплома з фінансів університету американського штату Індіана, який просто не був визнаний.

Данилюк називає ситуацію смішною та стверджує, що його освіта є кращою, ніж отримав той же Милованов. І звинувачує в атаці на себе Офіс президента, з яким він вже давно побив горщики.

Колишній член команди Зеленського розповів «Главкому», як і чому його кандидатуру «збили на зльоті».

Ви чудово розуміли ставлення влади до вас, але, попри це, подалися до БЕБ. Ще й заявляли про великі шанси очолити цю структуру. На що ви розраховували?

Я абсолютно чітко розумів, що вони всі зусилля спрямують на те, аби мене збити. І в їхніх інтересах було зробити все, аби це відбулося на ранніх етапах. Бо пізніше мали б задавати питання щодо роботи органу, концепцію якого я розробив, персональних якостей. А тут у мене сильна позиція. Тобто комісія просто відпрацювала вказівку з Офісу президента, така зараз у них модель.

Так ви, враховуючи історію ваших стосунків з президентською командою, мали розуміти, що така вказівка щодо вас може бути.

Так для мене небо не впало на Землю, це все було очікувано від самого початку. Просто я не знаю, звідки це «прилетіло». Але вони обрали найбільш тупу тактику: не визнати диплом Індіанського інституту, відомого на весь світ.

А хто вас збивав – Офіс президента?

Однозначно. Вони відпрацювали сценарій і дали озвучити його Тимофію Милованову. Тимофій замість того, аби вийти і сказати, що у Данилюка є диплом, який вони не визнають (хоча він точно знає, що у мене є топова освіта), фактично каже, що у мене цього немає. Це точно сценарій, прописаний йому Банковою.

Милованов під час цієї промови фактично сказав, що ви є друзями.

Давайте подивимось на деякі інші його заяви, коли він на «чорне» каже «біле». Наприклад, на його позицію щодо МВФ, який «обкакався». Коли його питаєш, навіщо він це робить, відповідає, що влада його Київську школу економіки підтримує (цікаво було б дізнатися – як) і він нібито їх також має підтримувати.

Я давно знаю Милованова і нормально до нього ставився. Я позитивно до всіх ставлюся і готовий пробачити багато речей, навіть персональних. Але дружба дружбою, а є певні професійні принципові стандарти. Ви, наприклад, знаєте, що наглядову раду КШЕ залишили люди, які не могли сприймати політичну позицію Тимофія?

Милованов просто зараз підтримує криву хитру політику влади. У світі люди або будують репутацію, або її знищують. І мені здається, що Тимофій зараз її зруйнував. Наприклад, я після Помаранчевої революції в 2005 році повернувся в Україну - у мене було своє бачення, що я хотів робити, але в мене при цьому були свої обмежувачі. І от я не розумію: приїхав Милованов, очолив тут школу, яка випускатиме економістів, що працюватимуть на нашу державу. І в той же час він допомагає зараз владі нищити економіку - завдяки гальмуванню реформ або виправдовуванню агресивної позиції щодо МВФ, який «обкакався». А зараз йому вже й цього мало…

Але давайте не будемо тільки про Милованова, для якого це забагато честі. Всі члени комісії, що проголосували за це рішення, несуть відповідальність за те, що буде погіршуватись бізне-клімат. А це - неминуче, бо коли ми призначаємо на БЕБ людину, яка дослуховується до корумпованих людей з Офісу президента… Зазирати в очі ОП я точно не буду - просто не розумію, коли вони вже нажеруться.

Так голову БЕБ ще не призначено. Поки ще не допущено десяток претендентів, враховуючи вас.

Я навіть не знаю цих людей, яких не допустили. Їх просто за компанію причепили, аби не відсіювати лише одного Данилюка. Зараз просувають пана Мельника (Вадим Мельник – голова ДФС). Якщо не просунуть його – будуть Ткаченко (Володимир Ткаченко – очільник головного управління боротьби з фінансовими злочинами в ДФС), якщо не він – то Солодченко (Сергій Солодченко – колишній в.о. голови ДФС). У них в комісії є підготовлений набір людей, яким просто скажуть, кого треба провести.

Якщо ви помітили, то всі члени комісії просто кивали головами, окрім одного, в якого була принципова позиція.

Чи будете ви подавати в суд щодо свого відсторонення від конкурсу?

В мене є абсолютно чітка позиція. У нас є людина, що очолює міністерство освіти, яка без плагіату не може нічого написати, але при цьому вона буде визначати, чи приймається в нас індіанський диплом. Але я от про що думаю: мені ж доведеться подавати позов до Київського окружного адміністративного суду, який так «потужно» намагається ліквідувати президент. Вони все хочуть взяти під контроль. Подивіться, що зараз відбувається зі Спеціалізованою прокуратурою - під час відбору нового керівника там міжнародних експертів просто «посилають».

Новостворене Бюро економічної безпеки забере функції від СБУ, податкової міліції і буде дуже потужним органом. Це буде НАБУ не те що в квадраті, а в кубі. Звичайно, вони будуть боротися за контроль над ним. Хоча, знаєте, може, і піду до суду - чисто принципово.

Павло Вуєць, «Главком»