На крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб

9 липня відбудеться засідання конкурсної комісії, яка займається відбором кандидатів на керівника БЕБ

Понад 50 претендентів подали заявки на конкурс на голову Бюро економічної безпеки. Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр–міністр економіки Олексій Любченко, в коментарі Інтерфакс-Україна.

За словами Любченка, вже отримана 51 заявка. Однак це поки може бути не остаточна кількість, так як деякі заявки могли подаватися поштою.

Він додав, що засідання конкурсної комісії, на якій інформація про кандидатів стане більш повної, відбудеться в п'ятницю. Міністр утримався від коментаря про конкретних кандидатів, які вже публічно заявили про подачу заявок.

Раніше повідомлялося, що на пост голови БЕБ претендує колишній міністр фінансів України та ексглава Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк. 7 липня він подав документи на конкурс з відбору директора Бюро.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про Бюро економічної безпеки України 28 січня. Президент підписав його 22 березня.

Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже знаходиться в процесі ліквідації.

Відповідно до закону, в БЕБ буде працювати до чотирьох тисяч співробітників, а директора органу виберуть на конкурсі. Податкову міліцію, яка залишилася в ГФС після поділу відомства на податкову і митну службу, ліквідують.

У державному бюджеті на 2021 рік передбачили витрати на створення Бюро економічної безпеки. Мінфін заклав на ці цілі 587 млн грн. Це більш ніж удвічі менше, ніж на заходи щодо реорганізації Державної фіскальної служби (1,3 млрд грн).

У червні радник глави Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов очолив конкурсну комісію з відбору керівника Бюро економічної безпеки.

Перед цим прем'єр Денис Шмигаль відрядив трьох міністрів обирати керівника БЕБ.