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Президент назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Президент назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності 
Українці помилилися, коли жили мирно і не чекали від РФ кривавого нападу 
фото: glavcom.ua

«Ми заздалегідь знаємо, чим закінчуються домовленості з Росією» 

Найбільша помилка України та її політиків за 30 років незалежності – це те, що ми не побудували сильної оборонної стратегії, адже не чекали настільки агресивних та кровопролитних вчинків від країни-терористки Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю чеському телебаченню.

«Ми маємо будувати дуже прагматичні відносини, адже РФ дуже небезпечна і ми зараз бачимо результати їхньої політики. Україна раніше не побудувала сильної безпекової стратегії, адже ми не очікували від росіян настільки агресивних та кривавих кроків. Це найбільша помилка української політики», – сказав Зеленський.

Наразі деякі політичні лідери хотіли б підштовхнути главу України до компромісів із Кремлем, однак це неможливо. Адже Україна протягом своєї історії вже намагалася домовлятися із сусідкою-агресоркою, і знає, чим це закінчувалося.  

«Я не хочу повторення цього. Однієї війни для України в цьому століття достатньо», – заявив глава держави. 

До слова, Зеленський наголосив, що після закінчення війни і перемоги України найважливішим пріоритетом для всієї європейської спільноти стане питання безпеки.  

Нагадаємо, після перемоги України над Росією президент Володимир Зеленський передусім планує з'їздити в деокупований Крим

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Теги: війна Володимир Зеленський Україна президент

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