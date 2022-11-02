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Зеленський розповів, про що насамперед треба подбати після перемоги України

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський розповів, про що насамперед треба подбати після перемоги України
Українців змінила війна, вони найперше хочуть безпеки для себе та своїх близьких 
скріншот із відео

Європейці мусять разом подбати, аби створити безпеку в своєму регіоні 

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю чеському телебаченню. Він наголосив, що після закінчення війни і перемоги України найважливішим пріоритетом для всієї європейської спільноти стане питання безпеки.  

«Ми розіб'ємо Росію на нашій землі, але це не означає, що вона не повернеться через 10-20 років. Хочеться вірити, що вони (росіяни – ред.) змінять своє ставлення до світу і до свого суспільства... і впустять демократію. Однак ми повинні забезпечити безпеку та оборону», – сказав глава держави. 

Для цього Зеленський пропонує по-новому будувати оборонні відносини в Європі. Тож лідери Європи, в якій наразі йде війна, після перемоги України мають закласти фундамент спільної оборонної взаємодії. 

Нагадаємо, напередодні резидент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонні перемовини та обговорили посилення обороноздатності ЗСУ. 

Зеленський зазначив, що провів надзвичайно важливу і продуктивну розмову з Макроном і подякував йому за неослабну підтримку.

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Теги: путін Володимир Зеленський війна

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