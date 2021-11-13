Демчишин заявив, що справа проти нього сфабрикована і носить чисто політичний характер

«Справу, яку сфабрикували проти мене СБУ і ДБР, пошили білими нитками з Офісу президента»

Ексміністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин вважає, що відкрита проти нього кримінальна справа сфабрикована СБУ і ДБР на замовлення Офісу президента України і незабаром буде закрита.

«Справу, яку сфабрикували проти мене СБУ і ДБР, пошили білими нитками з Офісу президента. Вона носить чисто політичний характер, і я розумію, що їх цікавить зовсім не моя скромна персона. Тут, до речі, видно і слід Коломойського. Це у нього таке «тонке почуття гумору», щоб таким чином вітати з днем народження», – написав він у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Демчишин підкреслив, що не бачить нічого незаконного в купівлі вугілля в українських шахт.

«Щодо юридичної складової, вона не витримує жодної критики. Тому що апріорі не може бути нічого незаконного в тому, що держава купувала вугілля в українських державних шахт із рахунками на контрольованій території і з оплатою податків в український бюджет», – йдеться в коментарі.

«В цілому, я пишаюся досягненнями нашої команди в енергетичній сфері. Спочатку ми врятували країну від віялових відключень і енергетичної катастрофи, уготованої нам Кремлем. А потім змогли відмовитися від російського газу, від російської електрики і від російського антрациту», – написав ексміністр енергетики.

Демчишин висловив сумнів у професіоналізмі нинішнього керівництва сферою енергетики.

«А що тепер? А судді хто? Ті, хто не забезпечив достатніх запасів, ні вугілля, ні газу до зими. Ті, хто заради «аварійної допомоги» готовий зробити рукостискним маріонетку Путіна Лукашенка? Ті, хто поставив країну на межу енергетичної катастрофи? А нам всім залишається тільки на Бога сподіватися, щоб дарував теплу зиму і не застудив Україну сибірськими морозами», – вважає ексміністр.

На його думку, відкрите виробництво необхідне владі для відволікання уваги. «Ця справа завершиться так само безславно, як розвалилися багато інших «рейтингових» справ за останні два роки. Такі же підробки. Час нас розсудить. А поки збанкрутіла влада дилетантів намагається від свого управлінського провалу відвернути увагу нехай і порожніми, але гучними кримінальними справам», – сказано в коментарі.

«Як правило, найбільш шумно у них по п'ятницях, коли справу підганяють, щоб «Слуги» розповідали про неї на вечірньому ток-шоу. Хоча за останні роки я в якості свідка у різних справах не раз відвідував правоохоронні органи, ніхто і ніколи не поставив мені ніяких питань у вугільній справі, і очевидно, що підозру фабрикували під замовлення і на швидку руку», – підсумував Демчишин.

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки та Держбюро розслідувань вручили підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України, який обіймав цю посаду з 2014 до 2016 року.

У відомстві заявили, що підозру оголошено за статтею 258-3 Кримінального кодексу України – сприяння терористичній групі чи терористичній організації.

У СБУ заявили, що вручення цієї підозри – це частина системної роботи СБУ щодо викриття посадових осіб, які зрадили державні інтереси України на тлі гібридної агресії РФ.

8 жовтня нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили про нову підозру в держзраді і сприянні терористичній діяльності. Йому загрожує від 12 років в’язниці до довічного. Справа стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованого Донбасу.

До слова, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід.



