Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід: що відомо

Тепер на нього покладено зобов'язання здати закордонний паспорт, носити браслет і з'являтися на першу вимогу слідчого, прокурора або суду

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду та замах на розграбування національних цінностей у так званій «кримській справі», поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання. Таке рішення суд виніс у вівторок, задовольнивши клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Зокрема, тепер на нього покладено зобов'язання здати закордонний паспорт, носити браслет і з'являтися на першу вимогу слідчого, прокурора або суду.

Він назвав обрання запобіжного заходу незаконним і політично мотивованим. «Я не бачу жодних підстав для обрання мені у цій справі взагалі будь-якого запобіжного заходу», – сказав Медведчук журналістам після завершення засідання.

Зазначимо, це рішення стосується «кримської справи», в якій Медведчук підозрюється у державній зраді та замаху на пограбування національних цінностей. Новий запобіжний захід не означає, що нардеп позбувся арешту, оскільки досі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у справі про держзраду та контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що граничний термін перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні – шість місяців – закінчився, тому його подальше продовження неможливе.

«Єдиний запобіжний захід, про який може клопотати сторона обвинувачення, – особисте зобов'язання з покладанням на підозрюваного обов'язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів», – наголошується в повідомленні.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання передбачає прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Нагадаємо,у вересні Печерський районний суд Києва продовжив ще на два місяці (до 28 жовтня) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку.

Раніше повідомлялося, що СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука



