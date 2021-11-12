Ексміністра енергетики Демчишина підозрюють у контрабанді вугілля

Володимира Демчишина підозрюють у причетності до контрабанди вугілля з ОРДЛО

Колишньому міністру енергетики 12 листопада слідчі вручили підозру

Слідчі Служби безпеки та Держбюро розслідувань вручили підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України, який обіймав цю посаду з 2014 до 2016 року.

У відомстві заявили, що підозру оголошено за статтею 258-3 Кримінального кодексу України – сприяння терористичній групі чи терористичній організації.

Ім'я міністра СБУ не вказує, однак у цей період посаду обіймав Володимир Демчишин.

За даними слідства, посадова особа протягом грудня 2014 – лютого 2015 року видала низку наказів, якими призначила на посади державних підприємств, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій «Л/ДНР».

За інформацією СБУ, крім того, міністр, перевищуючи свої службові повноваження, змусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод із представниками «Л/ДНР». Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн.

За даними відомства, внаслідок протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн. Це призвело до закріплення та подальшого становлення так званих «урядів» терористичних організацій «Л/ДНР» на тимчасово окупованих територіях. До того ж, це призвело до зменшення фінансового навантаження країни-агресора щодо матеріального забезпечення «Л/ДНР».

У СБУ заявили, що вручення цієї підозри – це частина системної роботи СБУ щодо викриття посадових осіб, які зрадили державні інтереси України на тлі гібридної агресії РФ.

8 жовтня нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили про нову підозру в держзраді і сприянні терористичній діяльності. Йому загрожує від 12 років в’язниці до довічного. Справа стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованого Донбасу.

До слова, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід.

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