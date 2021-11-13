Держава продала «Електронмаш» у 14 разів дорожче за стартову ціну, – Шмигаль

Київський завод пішов з молотка за ціну у 14 разів вищу за стартову

Прем'єр наголосив, що вдала операція стала можливою завдяки прозорій системі приватизації

Кошти, виручені державою за продаж «Електронмашу», в 14 разів більші за початкову ціну на аукціоні. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook, підбиваючи підсумки економічних подій за тиждень.

«Прозора приватизація продовжується. Цього тижня держава продала підприємство «Електронмаш» за майже 1 млрд грн. Кінцева ціна була в 14 разів більша за стартову завдяки прозорому аукціону», – йдеться в дописі.

Шмигаль акцентував, що «приватизація – це перш за все про збільшення інвестицій та робочих місць, а також зменшення ролі держави в економіці. Крім того, це важлива частина антикорупційної стратегії уряду».

Нагадаємо, у рамках великої приватизації було продано київський завод «Електронмаш».

В аукціоні з приватизації «Електронмаш» брали участь 22 компанії. Найвища стартова ставка становила 385 млн грн – майже вшестеро вище за початкову вартість. Перший аукціон закінчився з максимальної пропозицією у 401 млн грн. У другому раунді аукціону учасники підняли ціну підприємства до 526,8 млн грн. У третьому раунді компанія переможець «Лортен груп» підняла ціну до 970 млн грн.

Переможець аукціону має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу та зробити розрахунок, заявили у Фонді держмайна. Після цього процес приватизації Електронмашу вважатиметься офіційно завершеним, пояснили там.

ДП «Електронмаш» випускав прилади живлення бортових електромереж для тролейбусів, трамваїв, вагонів метрополітену та пасажирських вагонів залізниці. Також підприємство виготовляє побутові лічильники газу, контрольно-касові апарати, електронне обладнання управління вітровими електричними установками. Сьогодні від промислового гіганта залишилися напівпорожні стіни та занедбана територія на околиці Києва, повідомляють у Фонді держмайна. Завод знаходиться у Києві на вул. Окружній, він має ділянку 20 га землі.

Нагадаємо, у жовтні-листопаді українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одещини. Про це заявив керівник регіонального відділення Фонду держмайна Олександр Славський.

До слова, купівлею заводу «Більшовик» зацікавилися великі забудовники.

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