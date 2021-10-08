Справа Медведчука: прокуратура проситиме суд про арешт і мільярдну заставу

Прокуратура піде до суду з клопотанням про утримання нардепа під вартою або із заставою в 1 млрд грн

У справі народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука прокуратура в суді попросить для нього тримання під вартою з альтернатою у вигляді застави на суму 1 млрд грн. Про це заявила на брифінгу генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Не можна по такій категорії справ йти безальтернативно. Тому прокуратура піде з клопотанням про утримання під вартою або із заставою в 1 млрд гривень», – зазначила вона.

Венедіктова уточнила, що такий розмір застави прокуратура визначила з урахуванням того, що стосовно другого фігуранта справи Олега Кузяри йшли до суду з таким же клопотанням.

Також відомо, що СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука.

Як відомо, народному депутату України від ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили нову підозру.

Нова підозра депутату в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Своїми діями, на думку слідства і прокурорів, народний депутат поставив Україну в залежність від «ЛНР» та «ДНР».

Зазначимо, Віктора Медведчука також підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому раніше звинувачень: замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність.

Як відомо, наразі Медведчук за рішенням суду перебуває під домашнім арештом. 2 вересня суд продовжив домашній арешт Медведчуку.

31 серпня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження строку домашнього арешту ще на два місяці.

Нагадаємо, народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЄСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади», Медведчук подав ще у червні.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

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