Маруся Звіробій прийшла на допит у ДБР



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Марусю Звіробій сьогодні допитують слідчі ДБР

Волонтерка прибула на допит у супроводі свого адвоката

Волонтерка і учасниця бойових дій на сході України Маруся Звіробій прийшла на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

Допит волонтерки розпочався об 11 годині. Звіробій прибула на допит у супроводі свого адвоката. Під стінами відомства зібралися її прихильники, представники Нацкорпусу, Нацгвардії, а також представники поліції діалогу.