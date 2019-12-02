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    Маруся Звіробій прийшла на допит у ДБР

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    Марусю Звіробій сьогодні допитують слідчі ДБР&nbsp; - Маруся Звіробій прийшла на допит у ДБР
    Марусю Звіробій сьогодні допитують слідчі ДБР 

    Волонтерка прибула на допит у супроводі свого адвоката

    Волонтерка і учасниця бойових дій на сході України Маруся Звіробій прийшла на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

    Допит волонтерки розпочався об 11 годині. Звіробій прибула на допит у супроводі свого адвоката. Під стінами відомства зібралися її прихильники, представники Нацкорпусу, Нацгвардії, а також представники поліції діалогу.

    До слова, Олег Сенцов вважає, що слова Звіробій, адресовані Володимиру Зеленському, «були дуже різкими».

    Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

    Федина вважає обшуки  у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

    Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

    До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

    Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

    Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини  і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.


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