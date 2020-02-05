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    «Європейська Солідарність» закликає патріотів чинити опір репресіям

    • Розсилка
    «Європейська Солідарність» закликає патріотів чинити опір репресіям

    У політсилі Порошенка стали на захист депутатки Федини

    Партія «Європейська солідарність» виступила на захист своєї народної депутатки Софії Федини, якій ДБР збирається 6 лютого вручити підозру через справу про так звані погрози вбивства президента Володимира Зеленського. Зокрема, у політсилі оприлюднили заяву із закликом до патріотичних сил дати опір переслідуванням опозиції.

    «Важко повірити, але ми з кожним тижнем стаємо свідками все більшої кількості фактів переслідування українських АТОвців, які воювали за Україну і воюють на Сході, українських волонтерів і українських патріотів. Зараз ми стали перед фактом переслідування патріотки, члена команди «Європейської Солідарності» Софії Федини за те, що вона висловила свою позицію стосовно нинішньої влади», - йдеться у повідомленні.

    У «ЄС» нагадали, що «у нас вже один президент, який дуже боявся критики».

    «Його прізвище було Янукович, звали його Віктор. Який падав від падаючого яйця і який змушував правоохоронні органи відкривати кримінальні справи за критику Януковича. – Зазначається в заяві. - Кому ви кричите «Ганьба»?! Ви кричіть «Ганьба!» тим правоохоронним органам, які керуються з Офісу президента! І вчора про це говорила міністр Кабінету міністрів.

    Правоохоронні органи, які керуються з Офісу президента, сьогодні переслідують тільки за те, що патріоти українці мають іншу думку і можуть критикувати нинішню владу. Для того ви і пропихаєте ваш закон «Про дезінформацію», щоб розв’язати руки для ще більш масштабного переслідування українських патріотів, волонтерів, українських бійців», - заявила депутатка Ірина Геращенко з трибуни Верховної Ради.

    Вона також зазначила, що «досвід Януковича демонструє – це дуже погано закінчується».

    «Ви хочете залякати патріотів? Ви хоче залякати Софію Федину і нашу команду «Європейської Солідарності»? Я хочу вам заявити – не злякаєте! Ви жалюгідні! І намагаєтесь нагнати страх на тих, хто не боявся Януковича і не боявся його кліки. Ми не дозволимо переслідування Софії Федини. Всі українські патріотичні сили стануть плече до плеча, захищаючи і Софію Федину, захищаючи всіх українських патріотів, яких ви сьогодні через проплачені суди намагаєтесь залякати.

    Сьогодні на допиті в ДБР легендарний український генерал Забродський. Сьогодні на допиті в ДБР Яна Зінкевич – видатний український волонтер.

    Я хочу закликати, в першу чергу, і членів фракції «Слуга народу» – тих, які вважають себе патріотами, тих, які були і на Майдані, і в АТО. Ви маєте дати опір цій тенденції переслідування опозиції», - наголошується в заклику до патріотів.

    Раніше Главком писав, що Державному бюро розслідувань дозволили отримати копії відеозаписів двох інтерв’ю волонтера Марусі Звіробій, які вона дала 5 каналу (програма «ІнфоДень» від 5 листопада 2019 року) і каналу ATR (програма «Prime: Скрипін» від 31 жовтня 2019 року).

    У клопотанні слідчого ДБР, які він приніс до суду, наголошено: відеозаписи інтерв’ю з Марусею Звіробій прямо вказують на її умисел вчинити кримінальне правопорушення та можуть бути використанні як доказ у рамках провадження за ч. 3 ст. 109, ст. 112, ч. 1 ст. 346 КК України («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу»; «Посягання на життя державного діяча»; «Погроза або насильство щодо державного діяча»).

    Як повідомляв «Главком», 19 грудня Печерський районний суд Києва дав дозвіл Державному бюро розслідувань доступ до особистого листування волонтера Марусі Звіробій в її телефонах у справі про можливу погрозу вбивством щодо президента Володимира Зеленського.

    Раніше генеральна прокуратура повернула Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру депутату Верховної Ради Софії Федині («Європейська солідарність») і волонтеру Марусі Звіробій у кримінальному провадженні за фактом можливих погроз на адресу президента Володимира Зеленського для усунення недоліків.

    Як відомо, 2 грудня Звіробій приходила на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

    Як повідомлялось, 1 листопада Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу Зеленського.

    Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

    Федина вважає обшуки  у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

    Раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

    До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

    Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

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