Головна Думки вголос Єпископ Євстратій (Зоря)
search button user button menu button
Єпископ Євстратій (Зоря) Речник  Священного Синоду ПЦУ

Медведчук і Деркач – головні лобісти Московської церкви в Україні

glavcom.ua
Андрій Деркач та Віктор Медведчук
колаж: glavcom.ua

Саме вплив і активність Деркача допомогли Онуфрію обійти на виборах митрополита Антонія

Медведчук і Деркач – діячі, які десятиліттями послідовно підтримували МП в Україні, вливали в цю структуру фінанси, впливали на її внутрішнє життя.

Щоби краще було зрозумілим, чим є Лавра Печерська з точки зору Московії, слід нагадати, що саме Деркач вносив у часи Януковича законопроект про передачу комплексу монастиря у власність МПвУ. Записавши у перелік на приватизацію, до речі, й Феодосіївський монастир Київського Патріархату.

Деркач багато років був офіційно викладачем курсу державно-церковних відносин в Академії МПвУ, написав навіть підручник.

Саме вплив і активність Деркача допомогли м. Онуфрію обійти на виборах очільника МПвУ м. Антонія – ставленика Новінського.

Медведчук всіляко просував МП і через СДПУ(о), і як голова адміністрації Кучми. Під час війни активно світився поруч з Кирилом Гундяєвим, а його дружина зняла пропагандистський серіал «Паломніца» про те, який гарний і духовний МП в Україні. До речі кажуть, що ця родина була одним з основних спонсорів відомого столичного монастиря МП, очільник якого активно критикує на своїй сторінці у ФБ «втручання політики в життя Церкви».

Хтось здивований, що саме такі особи найтісніше прив’язані до МПвУ, а він – прив’язаний до них?

P.S. Пригадався випадок, як після якогось заходу Митрополит Епіфаній йшов коридором парламенту, і раптом з бічного коридору з’явився Медведчук. Погляд, яким кум кремлівського тирана «пропалив» Предстоятеля Української Церкви, пам’ятаю й досі – стільки жагучої ненависті я не бачив до того ніколи. Крізь той погляд глянув сам сатана…

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Віктор Медведчук фінанси серіал дружина Андрій Деркач Епіфаній

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутатка Європарламенту від угорської партії Fidesz Андрея Бочкор у 2019 році взяла участь у презентації написаного росіянами «Плану з відновлення миру в Україні», який був привезений до Страсбурга Віктором Медведчуком.
Як єдина українка у Європарламенті допомагала Медведчуку узаконити «мирний план» агресор
9 сiчня, 15:25
Митрополит Епіфаній проводить Богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києва
Епіфаній не став поминати патріарха Кирила під час різдвяної служби у Лаврі (відео)
7 сiчня, 11:32
Зеленський позбавив громадянства Медведчука та ще трьох українських політиків
Офіційно: Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Вчора, 22:23

Єпископ Євстратій (Зоря)

Медведчук і Деркач – головні лобісти Московської церкви в Україні
Медведчук і Деркач – головні лобісти Московської церкви в Україні
Чому Різдво Христове таке особливе свято для українців
Чому Різдво Христове таке особливе свято для українців
Звернення до Зеленського. Що задумав Московський патріархат?
Звернення до Зеленського. Що задумав Московський патріархат?
Зазирніть за лаштунки Московської церкви в Україні
Зазирніть за лаштунки Московської церкви в Україні
Відповідь на пафосну проповідь митрополита УПЦ МП Антонія про гоніння
Відповідь на пафосну проповідь митрополита УПЦ МП Антонія про гоніння
Митрополит Онуфрій і двоголовий паспорт
Митрополит Онуфрій і двоголовий паспорт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Матері не сподобався рівень похорону: «вагнерівця» провели в останню путь без почестей
9966
Ексдепутат Держдуми спрогнозував смерть Путіна і поразку РФ
8041
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7803
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Банкової
7747
«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики
5191
Хто ловитиме військовозобов’язаних за кордоном? Юристи розтлумачили нові правила

Новини

ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
Вчора, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
Вчора, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Вчора, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
9 сiчня, 18:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту