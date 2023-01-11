Медведчук і Деркач – головні лобісти Московської церкви в Україні

Саме вплив і активність Деркача допомогли Онуфрію обійти на виборах митрополита Антонія

Медведчук і Деркач – діячі, які десятиліттями послідовно підтримували МП в Україні, вливали в цю структуру фінанси, впливали на її внутрішнє життя.

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Щоби краще було зрозумілим, чим є Лавра Печерська з точки зору Московії, слід нагадати, що саме Деркач вносив у часи Януковича законопроект про передачу комплексу монастиря у власність МПвУ. Записавши у перелік на приватизацію, до речі, й Феодосіївський монастир Київського Патріархату.

Деркач багато років був офіційно викладачем курсу державно-церковних відносин в Академії МПвУ, написав навіть підручник.

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Саме вплив і активність Деркача допомогли м. Онуфрію обійти на виборах очільника МПвУ м. Антонія – ставленика Новінського.

Медведчук всіляко просував МП і через СДПУ(о), і як голова адміністрації Кучми. Під час війни активно світився поруч з Кирилом Гундяєвим, а його дружина зняла пропагандистський серіал «Паломніца» про те, який гарний і духовний МП в Україні. До речі кажуть, що ця родина була одним з основних спонсорів відомого столичного монастиря МП, очільник якого активно критикує на своїй сторінці у ФБ «втручання політики в життя Церкви».

Хтось здивований, що саме такі особи найтісніше прив’язані до МПвУ, а він – прив’язаний до них?

P.S. Пригадався випадок, як після якогось заходу Митрополит Епіфаній йшов коридором парламенту, і раптом з бічного коридору з’явився Медведчук. Погляд, яким кум кремлівського тирана «пропалив» Предстоятеля Української Церкви, пам’ятаю й досі – стільки жагучої ненависті я не бачив до того ніколи. Крізь той погляд глянув сам сатана…