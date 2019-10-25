Депутатка про корупційний скандал у «Слузі народу»: ви хотіли шоу - ви його отримали



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Ольга Василевська-Смаглюк припускає, що це не останній скандал у фракції

«Слуга народу» Василевська-Смаглюк обурена, що у Трускавці новообраних депутатів назвали ніким, а потім ще й «лякали папочками»

Народна депутатку від «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, чому погодилась пройти перевірку на детекторі брехні і висловила обурення тим, що у Трускавці новообраних депутатів назвали ніким, а потім ще й «лякали папочками». Про це вона написала у Facebook.

«Друзі запитують, чому я погодилась на поліграф? Адже це принизлива процедура. Але це терпимо. Поліграф - дрібниця у порівнянні з тим, як дивитись людям, які тебе обрали, в очі… Поліграф - значно краще, ніж сидіти в куточку і дивитись як твоє прізвище обливають г…ном ні за що. І я цього нікому не дозволю: ні президенту, ні депутату, ні експерту», - наголосила депутатка.

Вона додала, що у неї особисто, як у народного депутата, мало часу. І вона хоче встигнути виконати хоча б частину обіцянок, даних людям. «Бо я, окрім поліграфа і відмивання себе від бруду, маю певні цілі й план. Ідеї і стратегію. І шкода втраченого на чужий гонор та амбіції часу», - зазначила Василевська-Смаглюк.

Вона припускає, що це не останній скандал у фракції: «І чим швидше він буде, тим швидше антиукраїнські сили прийдуть до наступної влади в Україні».

«Ви хотіли шоу - ви його отримали. А тепер - все. Виключаймо телевізори. Шоу закінчилось. Принаймні за моєю участю. Останній раз в КВН я грала в школі. Хоровим співом не займалась. Ви можете і далі розважатись, але без мене», - підсумувала «слуга народу».

Депутатка додала: «Якщо є бажання продовжити розмову про корупцію - зустрінемось під час слідства і в суді».

Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що офіційні результати поліграфа викладе увечері на сторінці у Facebook.

Василевська-Смаглюк одна із перших пройшла перевірку на поліграфі. За даними поліграфолога, депутатка не брала хабар, але пропозиції, факт яких вона приховує, надходили.

Як повідомлялось, САП відкрила справу за фактом можливого хабарництва 11 депутатів Ради від «Слуги народу».

Згодом керівник САП Назар Холодницький заявив, що троє депутатів Верховної Ради від фракції «Слуга народу» готові дати свідчення Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у справі про можливе хабарництво в парламенті.

«За цю добу до мене на прийом записалися кілька людей, які висловили бажання дати пояснення у цій справі. Це нардепи. Троє. Монобільшості. Перша, хто звернулася, - це Ольга Василевська. Я це кажу, тому що вона сама вже про це написала», - сказав він.

Прізвища двох інших Холодницький назвати відмовився, пояснивши, що це таємниця слідства.

Холодницький зазначив, що станом на 24 жовтня у САП ще немає прізвищ осіб, яким можна було б оголосити підозру.

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