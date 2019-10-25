Троє депутатів від «Слуги народу» готові дати свідчення САП у справі про можливе хабарництво



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Назар Холодницький заявивв, що станом на 24 жовтня у САП ще немає прізвищ осіб, яким можна було б оголосити підозру

Перша, хто звернулася, - це Ольга Василевська, прізвища двох інших Холодницький назвати відмовився

Троє депутатів Верховної Ради від фракції «Слуга народу» готові дати свідчення Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) у справі про можливе хабарництво в парламенті. Про це в ефірі телеканалу «1+1» 24 жовтня повідомив спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький.

«За цю добу до мене на прийом записалися кілька людей, які висловили бажання дати пояснення у цій справі. Це нардепи. Троє. Монобільшості. Перша, хто звернулася, - це Ольга Василевська. Я це кажу, тому що вона сама вже про це написала», - сказав він.

Прізвища двох інших Холодницький назвати відмовився, пояснивши, що це таємниця слідства.

Холодницький зазначив, що станом на 24 жовтня у САП ще немає прізвищ осіб, яким можна було б оголосити підозру.

Холодницький запропонував членам фінансового комітету Ради прийти і дати пояснення в НАБУ, а також пройти там поліграф.

Зі слів Холодницького, він хотів би, щоб ця справа з площини шоу перейшла в площину слідства.

До речі, депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк одна із перших пройшла перевірку на поліграфі. З'ясувалося, що депутатка не брала хабар, але пропозиції, факт яких вона приховує, надходили.

Як повідомлялось, САП відкрила справу за фактом можливого хабарництва 11 депутатів Ради від «Слуги народу».