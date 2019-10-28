Поліграфшоу від «Слуг народу»: Дубінський оприлюднив результати



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Дубінський пройшов поліграф 23 жовтня

Дубінський добровільно пройшов поліграф через скандал у комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський у понеділок, 28 жовтня, оприлюднив висновок спеціаліста за результатами проходження ним поліграфа 23 жовтня.

Папери він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

У висновку, зокрема, повідомляється, що Дубінський «правдиво відповів на всі питання щодо своєї непричетності до домовленості, очікування та отримання неправомірної грошової винагороди за голосування проти проекту 2047 та не знає, хто з членів комітету причетний до цього».

Нагадаємо, Дубінський добровільно пройшов поліграф через скандал у комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 24 жовтня пройшов перевірку на поліграфі.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні. Офіс президента збирався перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

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