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    Державні послуги в Україні. Арахамія розповів, що зміниться через рік

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    На думку Давида Арахамії, цифровізація державних послуг є надзвичайно важливиою для подальшого розвитку України - Державні послуги в Україні. Арахамія розповів, що зміниться через рік
    На думку Давида Арахамії, цифровізація державних послуг є надзвичайно важливиою для подальшого розвитку України
    фото: скріншот з відео

    Керівник провладної парламентської фракції пообіцяв українцям революційні зміни

    Упродовж наступного року громадяни України матимуть змогу здійснити 95% своїх контактів із державними органами за допомогою інтернет-додатків. Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» заявив керівник фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

    «Я не хочу зараз «спойлер» робити. А так у нас буде великий «ідея-саміт», де розкажуть про те, як ми протягом наступного року практично на 95% контакти людини із державою стануть у вигляді електронних послуг», – пояснив голова «Слуг народу» у парламенті.

    На думку Давида Арахамії, це дуже важливо тому, що скорочення спілкування людей із державними органами дозволить скоротити відсоток так званої «побутової корупції».

    Політик додав, що вважає створення Мінстерства цифрової трансформації одним з основних досягнень чинної влади.

    Нагадаємо, раніше у додатку «Дія» спростили процес створення Covid-сертифікатів – тепер без використання електронного підпису.

    Також раніше повідомлялося, що на порталі «Дія» незабаром з'являться сервіси для ветеранів.

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    Теги: послуги Давид Арахамія Міністерство цифрової трансформації України
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    Державні послуги в Україні. Арахамія розповів, що зміниться через рік