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    Як Арахамія у Трускавці на ударних запалював (відео)

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    У Трускавці не тільки про політику говорили - Як Арахамія у Трускавці на ударних запалював (відео)
    У Трускавці не тільки про політику говорили
    Скріншот із відео

    «Слуга народу» зіграв соло на барабанах

    Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час виїзного засідання політсили у Трускавці показав, як уміє вправлятися з ударними.

    На відео, яке оприлюднив журналіст Олег Базар у Facebook видно, що Арахамія зіграв для одно партійців музичне соло на барабанах.

    «Сорі, я це побачив і вам доведеться», – підписав відео журналіст.

    Нагадаємо, раніше у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Народні депутати вечеряли під «живу» музику, мають змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Крім того, тут є ігрова консоль.

    Також відомо, що депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко облаяв свого однопартійця Романа Грищука в той час, як парламентарів знімали журналісти.

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    Теги: Давид Арахамія
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    Як Арахамія у Трускавці на ударних запалював (відео)