Як Арахамія у Трускавці на ударних запалював (відео)

У Трускавці не тільки про політику говорили

«Слуга народу» зіграв соло на барабанах

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час виїзного засідання політсили у Трускавці показав, як уміє вправлятися з ударними.

На відео, яке оприлюднив журналіст Олег Базар у Facebook видно, що Арахамія зіграв для одно партійців музичне соло на барабанах.

«Сорі, я це побачив і вам доведеться», – підписав відео журналіст.

Нагадаємо, раніше у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Народні депутати вечеряли під «живу» музику, мають змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Крім того, тут є ігрова консоль.

Також відомо, що депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко облаяв свого однопартійця Романа Грищука в той час, як парламентарів знімали журналісти.

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