Мінцифри відкриє сотню офлайн-пунктів підтримки «Дії» по всій Україні

На сьогодні в «Дії» згенеровано понад вісім мільйонів Сovid-сертифікатів

Служби підтримки працюватимуть у наймасовіших пунктах вакцинації

Міністерство цифрової трансформації на цьому тижні планує запустити 100 офлайн-пунктів підтримки «Дії» у 20 областях України . Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Згідно з повідомленням, Мінцифри починає відкривати офлайн-пункти «Дії» в регіонах, де служба підтримки допомагатиме українцям із генеруванням Covid-сертифікатів. Вони працюватимуть у наймасовіших пунктах вакцинації.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що відомство запустило п'ять пунктів у Києві в центрах вакцинації минулого тижня.

«Ми побачили, що дуже багато людей підходять та питають, як скористуватися не тільки сертифікатами, а ще й тією чи іншою послугою. Ми розуміємо зараз, що потрібно допомагати людям по всій країні. Тому другий тиждень майже щодня їжджу у центри масової вакцинації, спілкуюся з людьми, медичними працівниками», – цитує пресслужба слова Федорова.

Зазначається, що в офлайн пунктах можна проконсультуватися щодо видів Covid-сертифікатів у «Дії»; як подати заявку на отримання цифрового Covid-сертифікату та які дані перевірити, щоб сертифікат згенерувався, а також що робити, щоб продовжити дію Covid-сертифіката.

У пресслужбі зазначили, що цього тижня в 20 областях України відкриються понад 100 таких пунктів. Метою Мінцифри є відкриття таких пунктів у масових центрах вакцинації в кожній області. Федоров зазначив, що з відкриттям офлайн-пунктів допомагає місцева влада та волонтери.

За словами міністра, до пунктів допомоги щодня звертаються близько 500 людей. Частина звернень – від людей старшого віку, які потребують додаткової консультації. Також достатньо молоді, яка хоче бути впевнена в тому, що сертифікат згенерується та з ним можна буде подорожувати.

На сьогодні в «Дії» згенеровано понад вісім мільйонів Сovid-сертифікатів. Їхня кількість зростає щодня. За словами Федорова, команда Мінцифри зараз працює над впровадженням алгоритмів, які допоможуть автоматично виправляти помилки лікарів в електронній системі охорони здоровʼя.

Раніше уряд значно ускладнив умови отримання сovid-сертифіката про одужання.

Зазначимо, Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів.

Ще у «Дії» з'явився дитячий Covid-сертифікат. Також у «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.