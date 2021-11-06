«Дія» переїжджає у новий дата-центр: коли відновиться надання послуг

Мінцифри попереджає, що у ніч на сьоме листопада не працюватиме замовдення документів

«Дія» переїжджає у новий потужний дата-центр. Це відбудеться у ніч на неділю, 7 листопада. Отож у Мінцифри попередили, що з 00:00 до 7:00 замовлення послуг та документів не здійснюватимуть.

У профільному міністерстві порадили завчасно замовити необхідні документи. Мовиться передусім про генерування Covid-сертифікату.

Сертифікат у застосунку буде доступний постійно, а сертифікат, згенерований на порталі, можна завантажити в телефон або видрукувати.

Міністерство повідомляє, що команда підтримки «Дії» працюватиме в аеропортах по всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати Covid-сертифікат та успішно полетіти з країни.

Після переїзду в новий дата-центр, кажуть у міністерстві, послуги в застосунку «Дія» витримуватимуть ще більше навантаження та здійснюватимуться значно швидше.

Нагадаємо, 3 листопада у мобільному додатку «Дія» відбувся масштабний збій. У деяких користувачів із програми зникли всі документи, крім паспорта та ідентифікаційного коду.

Користувачі повідомляли, що не можуть авторизуватися та згенерувати Covid-сертифікати. У деяких користувачів із програми зникли всі документи, крім паспорта та ідентифікаційного коду.

Зазначимо, Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів.

Ще у «Дії» з'явився дитячий Covid-сертифікат. Також у «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.

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