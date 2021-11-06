  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    «Дія» переїжджає у новий дата-центр: коли відновиться надання послуг

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мінцифри запевняє, що застосунок почне працювати швидше - «Дія» переїжджає у новий дата-центр: коли відновиться надання послуг
    Мінцифри запевняє, що застосунок почне працювати швидше
    фото з відкритих джерел

    Мінцифри попереджає, що у ніч на сьоме листопада не працюватиме замовдення документів

    «Дія» переїжджає у новий потужний дата-центр. Це відбудеться у ніч на неділю, 7 листопада. Отож у Мінцифри попередили, що з 00:00 до 7:00 замовлення послуг та документів не здійснюватимуть.

    У профільному міністерстві порадили завчасно замовити необхідні документи. Мовиться передусім про генерування Covid-сертифікату.

    Сертифікат у застосунку буде доступний постійно, а сертифікат, згенерований на порталі, можна завантажити в телефон або видрукувати.

    Міністерство повідомляє, що команда підтримки «Дії» працюватиме в аеропортах по всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати Covid-сертифікат та успішно полетіти з країни.

    Після переїзду в новий дата-центр, кажуть у міністерстві, послуги в застосунку «Дія» витримуватимуть ще більше навантаження та здійснюватимуться значно швидше.

    Нагадаємо, 3 листопада у мобільному додатку «Дія» відбувся масштабний збій. У деяких користувачів із програми зникли всі документи, крім паспорта та ідентифікаційного коду.

    Користувачі повідомляли, що не можуть авторизуватися та згенерувати Covid-сертифікати. У деяких користувачів із програми зникли всі документи, крім паспорта та ідентифікаційного коду.

    Зазначимо, Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів.

    Ще у «Дії» з'явився дитячий Covid-сертифікат. Також у «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

    Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

    Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.

    Читайте також:
    Теги: телефон документи послуги коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Дія» переїжджає у новий дата-центр: коли відновиться надання послуг