«Що він кричить?». Арахамія посварився із Яценюком в прямому ефірі (відео)

Політикам так і не вдалося з’ясувати, хто з них «неадекватний»

Голова фракції партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія посварився із ексочільником українського уряду Арсенієм Яценюком в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Приводом для сварки стала критика Яценюка у бік чинної влади щодо недолугої енергетичної політики, а також ігнорування небезпеки можливого військового вторгнення з боку Росії.

«Директор ЦРУ телефонує Зеленському, він, до речі, і Путіну телефонував, і піднімає це питання. У нас же минулої п’ятниці кажуть: «Ви знаєте, все спокійно», – обурився Яценюк.

«А що ви хочете, я не розумію», – перервав його Арахамія.

У відповідь на пояснення Яценюка, що він «хоче правди», очільник «слуг народу» на підвищених тонах нагадав про проєкт обладнання державного кордону України з Росією, що у народі отримав назву «Стіна». Реалізацією проєкту займалися за час керування Арсенія Яценюка урядом.

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«Арсеній Петрович, якщо ви хочете правду про проект «Стіна», то нагадаю: це шість років, 10 млрд грн, а стіни як не було, так і немає. Оце є правда. Правда, це коли міністр їде на кордон, а кордону немає, там тільки поле і ліс. І шість років. Ви кажете: війна, фронт з Білоруссю, а там кордону немає, оце є правда!», – здійняв галас у студії ток-шоу Арахамія. У подальшому політики обмінялися взаємними обвинуваченнями щодо неадекватності.

Після того, як сварку перервав ведучий, Яценюк підсумував щодо Арахамії: «Що ж він кричить? Хай не кричить».

Нагадаємо, цьогоріч Держприкордонслужба повідомила результати реалізації проєкту «Стіна».

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