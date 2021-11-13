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    «Що він кричить?». Арахамія посварився із Яценюком в прямому ефірі (відео)

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    Гучна сварка політиків змусила ведучого втрутитися - «Що він кричить?». Арахамія посварився із Яценюком в прямому ефірі (відео)
    Гучна сварка політиків змусила ведучого втрутитися
    фото: скріншот з відео

    Політикам так і не вдалося з’ясувати, хто з них «неадекватний»

    Голова фракції партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія посварився із ексочільником українського уряду Арсенієм Яценюком в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    Приводом для сварки стала критика Яценюка у бік чинної влади щодо недолугої енергетичної політики, а також ігнорування небезпеки можливого військового вторгнення з боку Росії.

    «Директор ЦРУ телефонує Зеленському, він, до речі, і Путіну телефонував, і піднімає це питання. У нас же минулої п’ятниці кажуть: «Ви знаєте, все спокійно», – обурився Яценюк.

    «А що ви хочете, я не розумію», – перервав його Арахамія.

    У відповідь на пояснення Яценюка, що він «хоче правди», очільник «слуг народу» на підвищених тонах нагадав про проєкт обладнання державного кордону України з Росією, що у народі отримав назву «Стіна». Реалізацією проєкту займалися за час керування Арсенія Яценюка урядом.

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    «Арсеній Петрович, якщо ви хочете правду про проект «Стіна», то нагадаю: це шість років, 10 млрд грн, а стіни як не було, так і немає. Оце є правда. Правда, це коли міністр їде на кордон, а кордону немає, там тільки поле і ліс. І шість років. Ви кажете: війна, фронт з Білоруссю, а там кордону немає, оце є правда!», – здійняв галас у студії ток-шоу Арахамія. У подальшому політики обмінялися взаємними обвинуваченнями щодо неадекватності.

    Після того, як сварку перервав ведучий, Яценюк підсумував щодо Арахамії: «Що ж він кричить? Хай не кричить».

    Нагадаємо, цьогоріч Держприкордонслужба повідомила результати реалізації проєкту «Стіна».

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    Теги: Арсеній Яценюк Держприкордонслужба міністр війна політика кордон Давид Арахамія
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    «Що він кричить?». Арахамія посварився із Яценюком в прямому ефірі (відео)