«Дія» спростила процес генерації Covid-сертифікатів

Для створення сертифіката, необхідно зайти в додаток або на портал, і натиснути «Отримати сертифікат»

Сертифікат в «Дії» можна отримати без підтвердження фото

У додатку «Дія» спростили процес створення Covid-сертифікатів – тепер без використання електронного підпису. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Повідомляється, що раніше у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат «Дія.Підпис» (технологія фото ID, «підписувати обличчям»). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій).

Зараз для створення сертифіката, необхідно зайти в додаток або на портал, і натиснути «Отримати сертифікат». Після цього в програмі з’явиться сертифікат.

При цьому необхідно оновити програму.

Федоров також додав, що зараз Мінцифра бере участь для спрощення введення інформації про вакцинацію для лікарів, щоб вирішити всі помилки з дозами і нумерацією вакцин.

«Наразі всі сили кинуті на допомогу лікарям для спрощення введення інформації про вакцинацію, щоб вирішити всі помилки з дозами, партіями, нумерацією вакцин. Також медичні лабораторії продовжують підключення та тестування до інформаційної системи МОЗ/НСЗУ, щоб з’явилася можливість якісно генерувати сертифікати щодо одужання та ПЛР», – написав міністр.

Нагадаємо, з понеділка, 1 листопада, Київ буде переведений в «червону» зону карантину. Для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.