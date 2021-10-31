  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    «Дія» спростила процес генерації Covid-сертифікатів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для створення сертифіката, необхідно зайти в додаток або на портал, і натиснути &laquo;Отримати сертифікат&raquo; - «Дія» спростила процес генерації Covid-сертифікатів

    Для створення сертифіката, необхідно зайти в додаток або на портал, і натиснути «Отримати сертифікат»

    Фото з відкритих джерел

    Сертифікат в «Дії» можна отримати без підтвердження фото

    У додатку «Дія» спростили процес створення Covid-сертифікатів – тепер без використання електронного підпису. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Повідомляється, що раніше у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат «Дія.Підпис» (технологія фото ID, «підписувати обличчям»). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій).

    Зараз для створення сертифіката, необхідно зайти в додаток або на портал, і натиснути «Отримати сертифікат». Після цього в програмі з’явиться сертифікат.

    При цьому необхідно оновити програму.

    Федоров також додав, що зараз Мінцифра бере участь для спрощення введення інформації про вакцинацію для лікарів, щоб вирішити всі помилки з дозами і нумерацією вакцин.

    «Наразі всі сили кинуті на допомогу лікарям для спрощення введення інформації про вакцинацію, щоб вирішити всі помилки з дозами, партіями, нумерацією вакцин. Також медичні лабораторії продовжують підключення та тестування до інформаційної системи МОЗ/НСЗУ, щоб з’явилася можливість якісно генерувати сертифікати щодо одужання та ПЛР», – написав міністр.

    Нагадаємо, з понеділка, 1 листопада, Київ буде переведений в «червону» зону карантину. Для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

    Теги: міністр вакцинація Михайло Федоров коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Дія» спростила процес генерації Covid-сертифікатів