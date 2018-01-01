Білорусь не може брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі - Зеркаль
- Сьогодні, 00:58
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Білорусь не вийшла з Організації Договору з колективної безпеки і досі є членом цієї організації
Білорусь не може брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі, оскільки є членом Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ).
Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції україни Олена Зеркаль в ефірі «5 каналу».
«Наскільки я знаю, Білорусь не вийшла з ОДКБ і є членом цієї організації. А якщо ми виключаємо НАТО, то дуже логічно, щоб ми не говорили, що країни ОДКБ теж беруть участь в місії», - зазначила Зеркаль.
Організація договору з колективної безпеки (ОДКБ, «Ташкентський договір») - військово-політична міжнародна організація, в яку входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикістан. Організація розглядається як головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.
Як повідомлялося, 19 лютого Білорусь заявила про готовність ввести своїх миротворців на Донбас.
Нагадаємо, Україна не вестиме діалогу з представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР» щодо розгортання миротворчої місії ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей.