Білорусь не може брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі - Зеркаль

Білорусь не вийшла з Організації Договору з колективної безпеки і досі є членом цієї організації

Білорусь не може брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі, оскільки є членом Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ). Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції україни Олена Зеркаль в ефірі «5 каналу». «Наскільки я знаю, Білорусь не вийшла з ОДКБ і є членом



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Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

Білорусь не вийшла з Організації Договору з колективної безпеки і досі є членом цієї організації

Білорусь не може брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі, оскільки є членом Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ).

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції україни Олена Зеркаль в ефірі «5 каналу».

«Наскільки я знаю, Білорусь не вийшла з ОДКБ і є членом цієї організації. А якщо ми виключаємо НАТО, то дуже логічно, щоб ми не говорили, що країни ОДКБ теж беруть участь в місії», - зазначила Зеркаль.

Організація договору з колективної безпеки (ОДКБ, «Ташкентський договір») - військово-політична міжнародна організація, в яку входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикістан. Організація розглядається як головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Як повідомлялося, 19 лютого Білорусь заявила про готовність ввести своїх миротворців на Донбас.

Нагадаємо, Україна не вестиме діалогу з представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР» щодо розгортання миротворчої місії ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей.