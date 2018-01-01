Білорусь готова ввести своїх миротворців на Донбас

Президент Білорусі пропонував ввести на Донбас білоруських миротворців ще в жовтні 2014 року

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у неділю, 18 лютого, підтвердив готовність ввести білоруський миротворчий контингент на Донбас за згоди всіх зацікавлених сторін. Цю тему білоруський міністр обговорив зі спецпредставником Держдепартаменту США щодо України Куртом Волкером на полях Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє



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Президент Білорусі пропонував ввести на Донбас білоруських миротворців ще в жовтні 2014 року

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у неділю, 18 лютого, підтвердив готовність ввести білоруський миротворчий контингент на Донбас за згоди всіх зацікавлених сторін. Цю тему білоруський міністр обговорив зі спецпредставником Держдепартаменту США щодо України Куртом Волкером на полях Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє агентство «Інтерфакс».

«Можна лише підтвердити готовність Білорусі брати участь у будь-якому вигляді, можливому направленні контингенту в цей регіон, якщо це буде прийнятним для всіх залучених до цього конфлікту сторін», - зазначив Макей в інтерв'ю білоруському телеканалу СТВ.

Він нагадав, що президент Білорусі пропонував ввести на Донбас білоруських миротворців ще в жовтні 2014 року. «На жаль, зараз організувати цю ініціативу - набагато складніша справа, ніж це було тоді», - зазначив дипломат.

Нагадаємо, у вересні 2017 року російський президент Путін запропонував відправити «блакитні шоломи» в регіон виключно для гарантування безпеки спостерігачів ОБСЄ. Київ виступає за те, щоб миротворці були розміщені по всій зоні конфлікту, включно з непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону.

На Мюнхенській конференції екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував новий план введення миротворців ООН на Донбас. На його думку, там не повинно бути ані російських, ані натівських солдатів. Контингент повинен мати достатню чисельність - до 20 тисяч осіб, у тому числі 4-5 тисяч на кордоні Росії з Україною, аби запобігти потенційним вторгненням. Миротворці повинні представляти країни, що не входять до НАТО, але яким довіряють як в Альянсі, так і в Україні та РФ. Наприклад, Швеція, Фінляндія або Австрія, Казахстан, Білорусь або Монголія, а також країни Латинської Америки.

Джерело: DW