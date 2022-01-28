Держканал Чорногорії вибачився за новину про «напад» України на «ЛНР»

На сайті телерадіокомпанії Чорногорії була новина під назвою «Українці напали на Луганську Республіку?»

На сайті телерадіокомпанії Чорногорії була новина під назвою «Українці напали на Луганську Республіку?»

Державна телерадіокомпанія Чорногорії заявила, що «спірна публікація виправлена»

Державна телерадіокомпанія Чорногорії RTCG вибачилась за новину про те, що українські військові нібито атакували окупантів терористичної «Луганської народної республіки».

Телерадіокомпанія оприлюднила вибачення у Twitter під постом посольства України, в якому містився заклик видалити публікацію та не допустити поширення в майбутньому інформації, яка не відповідає офіційній позиції Чорногорії.

«Спірна публікація виправлена. Просимо вибачення за упущення, яке виникло в результаті передачі новин агентства. Ви можете пропонувати і реагувати на будь-які упущення в майбутньому», – йдеться у повідомленні RTCG.

Нагадаємо, сьогодні на сайті RTCG з'явилася новина під назвою «Українці напали на Луганську Республіку?». Інформація базується на заяві «офіцера пресслужби «ЛНР» Олександра Мазейкіна», який заявив, що під час артобстрілу української армії «загинув боєць народної міліції «ЛНР».

Натомість посольство України в Чорногорії приголомшене публікацією державної телерадіокомпанії та закликало її якомога швидше видалити і публічно спростувати неправдиву інформацію.

Довідка: Радіо і телебачення Чорногорії ( RTCG) – державна телекомпанія Чорногорії. Канал здійснює трансляцію з Подгориці. Міжнародну версію каналу можна подивитися через супутник. До складу RTCG входять Радіо Чорногорії і телебачення Чорногорії.

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