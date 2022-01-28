Телефонна розмова Байдена і Зеленського. CNN спровокувала трансатлантичний скандал

Білий дім і Офіс президента України спростовують інформацію про суперечку між лідерами держав, проте скандал розгорається

Американська телерадіокомпанія CNN з посиланням на анонімного українського високопосадовця повідомила, що президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський 27 січня нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення.

Глава Білого дому начебто попередив, що це майже безсумнівно станеться, тоді як Зеленський запевняв, що загроза не настільки однозначна. Анонімне джерело також стверджувало, що Байден нібито сказав, що США не нададуть суттєво більше військової допомоги.

У Білому домі назвали ці анонімні коментарі такими, що не відповідають дійсності, зокрема щодо майже невідворотного вторгнення Росії у лютому.

За повідомленням CNN, заперечив ці твердження і речник Зеленського.

Натомість американські користувачі соцмереж вивели у тренди Twitter хештег #ReleaseTheTranscript із закликами до Білого дому оприлюднити повний транскрипт розмови президентів, як це було у випадку розмови Трампа і Зеленського в 2019 році.

Сьогодні на скандал вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Під час виступу у Верховній Раді він заперечив чутки про те, що Байден та Зеленський нібито посперечалися під час розмови, додає «Інтерфакс-Україна».

«Розмова президентів учора була тривалою, відвертою і конструктивною. Усі ключові позиції з боку США щодо недопустимості будь-яких домовленостей за спиною України та підтримки Україною конкретною допомогою були підтверджені. Повідомлення у ЗМІ про напругу і якийсь конфлікт не відповідають дійсності», – заявив Дмитро Кулеба.

Зазначимо, глави МЗС майже обов'язково присутні під час розмов лідерів держав.

Раніше Білий дім розповів про теми розмови Байдена й Зеленського.

Натомість Зеленський зазначив, що бесіда була довгою.

«Мав довгу телефонну розмову з Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України», – зазначив він.