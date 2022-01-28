Пісня Данилка про Бандеру довела депутатів Держдуми до сказу (відео)

Артисту хочуть заборонити в'їзд до Росії, хоч він туди і не їздить

Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, в одному з останніх концертів «Дизель шоу» зі сцени заспівав патріотичний хіт «Батько наш – Бандера». Пізніше артист пояснив, що то була імпровізація. За його словами, програму записували кілька місяців тому, коли у соцмережах набирав обертів флешмоб із виконання пісні.

Росіяни, у яких у свій час пісні Сердючки звучали «з кожної праски», образилися. Спочатку почали таврувати артиста у коментарях, мовляв, Сердючку п'ять разів нагороджували «Золотим грамофоном», а тут таке. А потім – пішли далі. Депутат Держдуми Олександр Бородай запропонував заборонити Андрію Данилку в'їзд на територію Росії.

«Істоті на ім'я Вєрка Сердючка все дозволено. Реагувати якось серйозно на це я б не став. Хоча в'їзд у країну не завадить заборонити. Хоча б через те, що у нас своїх недоумків вистачає», – заявив Бородай.

Сам Данилко через деякий час почав виправдовуватися, мовляв, це була лише імпровізація.

«Не треба вигадувати те, чого нема. Ця пісня в той момент, коли записувалося «Дизель шоу», була вірусною та популярною в інтернеті, у TikTok. Я сприймаю її як просто пісню, і не більше. Я ще розумію, якби вийшов у прямий ефір чи на Майдан, і якось декларував це. Людям нічим зайнятися, вони люблять вигадувати та загострювати ситуацію», – сказав Данилко.

«Я від вас дізнався про те, що виявляється, вже розвивається якийсь скандал. Скандали робить хтось, кому це треба. Виривають із контексту та використовують, як їм треба. У цьому не було нічого скандального. На той момент, коли була зйомка, це була популярна пісня. І вона була в інтернеті, а тут раптом усі прокинулися. Чомусь на той час вона не викликала скандалу. Навпаки – всі посміялися», – наголосив артист.

Нагадаємо, у себе на сторінці в Facebook Єгорова публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна і заявила, що українцям слід «очистити мозок від темної сторони свідомості». Також Єгорова образливо висловилася щодо української влади та закликала земляків подивитися відео з главою РФ на пропагандистському ресурсі.

Пізніше донька Сніжани Єгорової ведуча денного шоу «Твій день» на 1+1, акторка Анастасія Ровінська прокоментувала заяви своєї мами.