Пісня Данилка про Бандеру довела депутатів Держдуми до сказу (відео)
Депутат Держдуми Олександр Бородай запропонував заборонити Андрію Данилку в'їзд на територію Росії
Артисту хочуть заборонити в'їзд до Росії, хоч він туди і не їздить
Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, в одному з останніх концертів «Дизель шоу» зі сцени заспівав патріотичний хіт «Батько наш – Бандера». Пізніше артист пояснив, що то була імпровізація. За його словами, програму записували кілька місяців тому, коли у соцмережах набирав обертів флешмоб із виконання пісні.
Росіяни, у яких у свій час пісні Сердючки звучали «з кожної праски», образилися. Спочатку почали таврувати артиста у коментарях, мовляв, Сердючку п'ять разів нагороджували «Золотим грамофоном», а тут таке. А потім – пішли далі. Депутат Держдуми Олександр Бородай запропонував заборонити Андрію Данилку в'їзд на територію Росії.
«Істоті на ім'я Вєрка Сердючка все дозволено. Реагувати якось серйозно на це я б не став. Хоча в'їзд у країну не завадить заборонити. Хоча б через те, що у нас своїх недоумків вистачає», – заявив Бородай.
Сам Данилко через деякий час почав виправдовуватися, мовляв, це була лише імпровізація.
«Не треба вигадувати те, чого нема. Ця пісня в той момент, коли записувалося «Дизель шоу», була вірусною та популярною в інтернеті, у TikTok. Я сприймаю її як просто пісню, і не більше. Я ще розумію, якби вийшов у прямий ефір чи на Майдан, і якось декларував це. Людям нічим зайнятися, вони люблять вигадувати та загострювати ситуацію», – сказав Данилко.
«Я від вас дізнався про те, що виявляється, вже розвивається якийсь скандал. Скандали робить хтось, кому це треба. Виривають із контексту та використовують, як їм треба. У цьому не було нічого скандального. На той момент, коли була зйомка, це була популярна пісня. І вона була в інтернеті, а тут раптом усі прокинулися. Чомусь на той час вона не викликала скандалу. Навпаки – всі посміялися», – наголосив артист.
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