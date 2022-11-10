Головна Країна Політика
search button user button menu button

Десятки українських прапорів повернулися на своє законне місце – Зеленський (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Десятки українських прапорів повернулися на своє законне місце – Зеленський (відео)
Президент повідомив про хороші новини з півдня України
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 260-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до свого народу

Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що уже десятки українських прапорів повернулися на своє законне місце в межах оборонної операції. Про це повідомляє «Главком».

«Бажаю здоровʼя, шановні українці! Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, – вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Я дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування. Збройні Сили, розвідка, спеціальні служби... Всім. А особливо відзначу бійців 28-ї окремої механізованої бригади, 46-ї десантно-штурмової бригади, 60-ї окремої піхотної бригади і 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Тих, хто реалізовує наступальні дії. Дякую вам, хлопці!

Зараз ми всі щасливі бачити, як українці, що залишалися в окупованих селах і містах, зустрічають наших воїнів. Багато хто зараз майже щогодинно звіряє, куди ж дійшли наші підрозділи і де ще піднято наш Державний прапор. Але, радіючи, всі ми маємо памʼятати і зараз, і завжди, що означає цей рух, що кожен крок наших сил оборони – це життя наших воїнів. Життя, які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде. Це українці великою ціною женуть окупантів. Як і на сході нашої країни, на Харківщині. Як іще раніше на півночі – Київщина, Сумщина, Чернігівщина. Зараз – Миколаївщина, Херсонщина. Маємо пройти весь шлях – на полі бою та в дипломатії, – щоб на всій нашій землі, по всьому нашому міжнародно визнаному кордону були наші прапори, українські прапори, і більше ніколи – жодних ворожих триколорів. Це буде. Фактично одразу за нашими воїнами у звільнені райони йдуть ті, хто відновлює всі умови для нормального життя. Перше й базове – це розмінування. Окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати. Ми повинні за роки зробити те, що десь іще у світі могло відбуватися десятиліттями після боїв. Передусім розміновуються будинки, соціальні об’єкти, комунікації, дороги – увесь простір життя людей. Але окупанти мінують усе: лінії електропередачі, будівлі підприємств, поля, ліси. На піку мінного забруднення в Україні ми мали 300 тис. кв. км небезпечної для життя території.

Сьогодні завдяки справжньому героїзму українських саперів і піротехніків, наших рятувальників і всіх, хто їм допомагає, площу забрудненої мінами та боєприпасами землі вдалося скоротити. Тепер залишилося для розмінування близько 170 тис. кв. км. Зокрема це й у найскладніших місцях – там, де бойові дії ще тривають, там, де ворог ще додасть мінувань перед своїм відходом, як це зараз у Херсоні... Плюс ліси, плюс величезна площа полів.

Я вдячний нашим партнерам, які вже реалізують проекти допомоги в розмінуванні. Це США, Канада і Велика Британія, а також Данія, Норвегія, Естонія, Австрія, Польща, Японія, Швейцарія, Швеція, Словаччина, структури ООН. Свій особистий внесок може зробити й будь-яка людина на землі – усі, хто підтримує Україну, – через нашу благодійну платформу United24. Зокрема завдяки такій допомозі вже придбали першу найбільш ефективну машину для розмінування – Armtraс 400, яка зараз працює на Харківщині. Вона за годину проходить 1,5 га, повністю гарантуючи знешкодження мін. І передусім очищує територію вздовж ліній електропередачі, щоб могли працювати енергетики та відновлювати постачання. Будемо додавати ще таку й іншу подібну техніку і пришвидшувати розмінування всюди – всюди, куди ми повертаємо наш прапор, наше нормальне українське життя. У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили Національної поліції. Сьогодні поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там розпочалися стабілізаційні заходи.

Провів сьогодні дві важливі телефонні розмови. З Премʼєр-міністром Британії обговорили подальшу оборонну підтримку нашої держави, обмінялися оцінками операцій, що тривають на передовій. Готуємося до важливих міжнародних подій наступного тижня, зокрема до саміту «двадцятки», координуємо позиції з партнерами. З Премʼєр-міністром Канади також обговорили G20, наші ініціативи в ООН – маємо важливі проекти резолюцій, які пропонуємо підтримати Генеральній Асамблеї. Окремо пройшлися по тих лініях оборонної та безпекової взаємодії, які вже є з Канадою. Плануємо розширювати співпрацю. Завтра у графіку ще є важливі переговори. Хочу сьогодні також подякувати Нідерландам за черговий крок на посилення нашої оборони. 100 млн євро спрямовуються у фонд підтримки нашого захисту. Ці кошти, а також кошти від інших партнерів будуть використані для закупівлі техніки безпосередньо у виробників і працюватимуть на перспективу. На те, щоб Україна ставала тільки міцнішою.

І ще одне. Сьогодні маємо оголошення нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Важливі засоби протиповітряної оборони. Якраз те, що треба, те, що ми просили. Слава всім, хто воює й працює заради нашої держави і наших людей! Дякую всім, хто допомагає! Вічна слава всім, хто віддає життя за Україну і хто своє життя віддав. Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

Водночас президент США Джо Байден раніше визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.

Читайте також: Жовтнева еволюція західної підтримки України
Теги: Володимир Зеленський війна деокупація Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський спілкується з депутатами, однак не з усіма охочими
«Слуга народу» розповіла, за яким принципом Зеленський тепер спілкується з депутатами
Вчора, 16:32
Сторони обговорили різнобічну оборонну підтримку України
Зеленський зідзвонився з прем’єр-міністром Великої Британії: деталі
Вчора, 15:58
Новий пакет від США допоможе захистити мирних українців
«Будуємо повітряний щит». Зеленський відреагував на новий пакет допомоги від США
Вчора, 22:13

Політика

Десятки українських прапорів повернулися на своє законне місце – Зеленський (відео)
Десятки українських прапорів повернулися на своє законне місце – Зеленський (відео)
«Будуємо повітряний щит». Зеленський відреагував на новий пакет допомоги від США
«Будуємо повітряний щит». Зеленський відреагував на новий пакет допомоги від США
Кулеба анонсував відкриття посольства України в острівній країні (фото)
Кулеба анонсував відкриття посольства України в острівній країні (фото)
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
Стосунки США й України: експерт Центру оборонних стратегій розповів про перспективи на два роки
Стосунки США й України: експерт Центру оборонних стратегій розповів про перспективи на два роки
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
39K
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
39K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
17K
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 
16K
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
15K
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян

Новини

Успіхи контрнаступу і «транспортний безвіз». П'ять важливих новин 10 листопада
Вчора, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Вчора, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту