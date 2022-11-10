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«Слуга народу» розповіла, за яким принципом Зеленський тепер спілкується з депутатами

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Слуга народу» розповіла, за яким принципом Зеленський тепер спілкується з депутатами
Зеленський спілкується з депутатами, однак не з усіма охочими
фото з відкритих джерел

«Привези в Україну зброю та фінанси, тоді буде й спілкування»

Президент України Володимир Зеленський спілкується з депутатами, однак не з усіма охочими, а лише з керівниками груп, заступниками голів фракцій та головами комітетів Верховної Ради. Зустрічі відбуваються динамічно і регулярно. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«Фізично президент не може спілкуватися з усіма охочими, для координації роботи під час війни достатньо зустрічей з керівниками фракції. Зараз позиція президента досить конкретна: хочеш спілкування? Привези в Україну зброю та фінанси, тоді буде й спілкування», – пояснила нардепка.

Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що президент вдало комунікує і з українцями, і зі світом. «Зеленський правильно розставляє акценти: наш програш – програш всього світу, наш виграш – це загальнолюдська справедливість, і хто нам не допомагає, той допомагає злу. І це працює», – розповідає представниця «слуг».

Також нардепка Ольга Василевська-Смаглюк у розмові з «Главкомом» натякнула, що до наступних виборів у парламент можливе створення нової політичної сили з прив’язкою до президента.

Відтак у партії «Слуга народу» все далеко не безхмарно. Зокрема, про це свідчить і те, що нещодавно мажоритарна депутатка Юлія Яцик, обрана по 79 округу Запорізької області, покинула партію президента. Яцик заявила: війна не згуртувала провладну фракцію з Офісом президента, а навпаки – посилила конфронтацію між ними.

Читайте також: Ольга Василевська-Смаглюк: «Слуга народу» може не дожити до наступних виборів
Теги: фінанси президент партії парламент війна

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