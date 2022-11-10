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Зеленський зідзвонився з прем’єр-міністром Великої Британії: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зідзвонився з прем’єр-міністром Великої Британії: деталі
Сторони обговорили різнобічну оборонну підтримку України
фото з відкритих джерел

Велика Британія підтримала продовження зернової ініціативи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зазначається, що сторони обговорили різнобічну оборонну підтримку України.

«Зокрема, поспілкувалися про допомогу в проходженні зимового періоду. Також підтримали продовження зернової ініціативи й узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні близько 1000 зенітних ракет класу «земля-повітря».

Також Велика Британія передасть українській армії набори для сну в холодних умовах та намети з обігрівом. У офісі прем’єр-міністра Британії уточнили, що до нового пакета британської допомоги увійде 12 тис. зимових наборів для спання та 150 наметів з обігрівом. Окрім цього, до середини грудня Україна отримає від Об’єднаного королівства 25 тис. комплектів зимового одягу.

До слова, вчора Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Теги: Велика Британія Україна Володимир Зеленський Ріші Сунак війна

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