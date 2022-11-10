Байден визнав: чек для України – не безрозмірний

Байден пояснив, чому відмовляється дати Україні літаки

Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна. Про це заявив президент США Джо Байден під час брифінгу в Білому домі.

«Ми не виписували Україні необмежений чек. Є багато речей, які хоче Україна, але ми цього не зробили», – сказав він.

Байден пояснив, чому США відмовляються надати Україні американські літаки.

«Мене запитували чи ми надамо американські літаки, щоб закрити небо над Україною. Я сказав: ні, ми не будемо цього робити. Ми не хочемо бути втягнутими у третю світову війну, збиваючи російські літаки та входячи в прямі зіткнення. Натомість ми надаємо їм всі раціональні можливості для захисту… Ми хочемо переконатися, що у нас такі відносини, коли вони можуть захищати себе та боротися з найпотворнішою з часів Другої світової агресією, з боку Путіна в Україні», – заявив Байден.

Як повідомлялося, останні декілька тижнів США стрімко нарощують сили, готуючись до можливого військового зіткнення з Росією.

Державний департамент США дозволив продаж реактивних систем залпового вогню Himars Литві.