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Диякон УПЦ МП Новинський розважається у п'ятизірковому готелі в Хорватії (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Диякон УПЦ МП Новинський розважається у п'ятизірковому готелі в Хорватії (фото)
Новинський із сім’єю відпочиває у п'ятизірковому готелі Boutique Hotel Alhambr
фото: ТаблоID

Номер. у готелі, де відпочиває Новинський, коштує від 30 тис. грн за ніч

Колишнього народного депутата Вадима Новинського, який склав свої повноваження рік тому, днями помітили на відпочинку у Хорватії. Видання ТаблоID опублікувало фото 60-річного бізнесмена з веслом на сапборді і з дітьми, які, певно, є його онуками. 

Зазначимо, що Новинський також є кліриком УПЦ МП.

Зазначається, що на фото Новинський відпочиває у п'ятизірковому готелі Boutique Hotel Alhambra, номер у якому коштує від 30 тис. грн за ніч. 

Диякон УПЦ МП Новинський розважається у п'ятизірковому готелі в Хорватії (фото) фото 1
Диякон УПЦ МП Новинський розважається у п'ятизірковому готелі в Хорватії (фото) фото 2

Також, за даними свідків, компанію ексдепутату начебто склав колишній губернатор Харківщини Михайло Добкін, але візуального підтвердження цьому немає. 

Нагадаємо, що 13 квітня СБУ через суд вдалося арештувати майно вартістю 3,5 млрд грн проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. В Україні фігура Вадима Новинського набула значної політичної ваги у розквіт правління команди Віктора Януковича. У травні 2012-го тодішній президент своїм указом дав українське громадянство олігарху, який досі був громадянином РФ. Вже через рік бізнесмен Новинський став народним депутатом від тодішньої провладної Партії регіонів. Під куполом Верховної Ради політик просидів до початку липня 2022-го, себто усі дев’ять років війни. Лише влітку минулого року він добровільно склав депутатський мандат, бо вирішив «зосередитися на гуманітарних проєктах» та став відомим церковником Московського патріархату. 

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Теги: Вадим Новинський Хорватія відпочинок

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