СБУ арештувала майно підсанкційного олігарха Новинського

Під час обшуків СБУ виявила документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу

Загальна сума арештованого майна Новинського становить більше ніж 3,5 млрд грн.

За матеріалами Служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. Про це повідомляє СБУ.

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До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.

Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

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Наразі, за матеріалами СБУ, Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха. У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів.

Під час обшуків СБУ виявила документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

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Результати обшуку в підсанкційного олігарха Новинського фото: СБУ

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Слідчі дії проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Міністерством юстиції України.

Зазначимо, що після перших ракетних обстрілів Києва, у ніч на 24 лютого, бізнесмен і політик Вадим Новинський зв’язався по телефону з главою російської православної церкви патріархом Кирилом, щоб повідомити йому, що почалася війна. Однак тоді лідер російської церкви не повірив, що РФ напала на Україну.

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Також нагадаємо, що під час Революції гідності тодішній народний депутат Петро Порошенко у присутності інших осіб назвав Вадима Новинського «с*кой православной» за просування інтересів Московського патріархату в Україні.

Як відомо, Вадим Новинський володіє однією з найбільших промислово-інвестиційних груп України «Смарт-Холдинг». «Смарт-Холдинг» об’єднує підприємства гірничо-металургійного й нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування та нерухомості. Також група входить як акціонер разом із компанією Ріната Ахметова СКМ до аграрного холдингу HarvЕast.

Нагадаємо, олігарх, екснардеп і клірик Української православної церкви (МП) Вадим Новинський оскаржує указ президента Володимира Зеленського, яким запроваджено санкції щодо окремих представників духовенства, у тому числі й стосовно нього. 12 січня до Верховного суду надійшов позов Новинського. У ньому він просить суд визнати протиправним та скасувати Указу президента від 1 грудня 2022 року №820 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Загалом до санкційного переліку потрапило 10 осіб.

Зокрема, до Новинського застосовано 12 видів санкцій, серед яких блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення державних нагород України, заборона на набуття у власність земельних ділянок та інші.

Санкції стосовно Вадима Новинського введено на п’ять років.

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