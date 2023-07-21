Холдинг Новинського на грані? Топменеджерка зробила заяву

Виробництво «Смарт-Холдингу» за результатами 2022-го впало більш ніж на 50%

Як зазначає топменеджерка, вона й гадки не мала наскільки холдинг опиниться в кризовому стані

Велика війна разом із «несформованою санкційною політикою» держави підштовхують до складних рішень і ставлять під питання існування «Смарт-Холдингу». Про це повідомила СЕО «Смарт-Холдингу» Юлія Кір’янова в Facebook.

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СЕО «Смарт-Холдингу» Юлія Кір’янова фото з відкритих джерел

Група компанія «Смарт-Холдинг» – належить колишньому громадянину Росії, а з 2012 року громадянину України, політику та бізнесмену Вадиму Новинському. В Україні його вважають смотрящим за Московською церквою. Новинський був одним із ключових лобістів інтересів РПЦ у владі і на міжнародному рівні. Інтереси «Смарт-Холдинга» зосереджені у сфері гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, банківського сектора, сільського господарства, ритейлу, суднобудування та нерухомості.

Як зазначає топменеджерка, вона й гадки не мала, з якими проблемами стикнеться холдинг, який вона очолила перед війною.

«Коли в серпні 2021-го я очолила «Смарт-Холдинг», то не могла і очікувати настільки кризового і виснажливого періоду. Коли велика війна разом із несформованою санкційною політикою держави підштовхують нас до складних рішень і ставлять під питання існування Групи, в яку ми десятиліттями вкладали стільки волі і сил. Але я ніколи не жалкую про свій вибір. Виклики нам дані, щоб би зростали. Передусім – над собою», – написала Кір’янова.

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Як розповіла Кір’янова в інтерв'ю Forbes, виробництво «Смарт-Холдингу» за результатами 2022-го впало більш ніж на 50%. Наразі групу компаній «Смарт-Холдингу» дотують з резервів.

«Ми прогнозували зниження наших бюджетів на 30-40% порівняно з 2022-м за результатами 2023 року. Але санкції зупинили багато наших бізнесів і змусили переглянути плани. У першому півріччі наші результати удвічі гірші, ніж прогнозовані. За результатами року наша виручка може знизитися більш ніж у 2,5 раза, до 3 млрд грн. За оптимістичних прогнозів EBITDA може бути учетверо менша, близько 1 млрд грн», – повідомила топменеджерка.

Кір’янова стверджує, «Смарт-Холдинг» блокують не через санкції, а через кримінальну справу.

«І у тому, що відбувається, є ознаки корпоративного рейдерства«, – зауважила вона. «Ми як бізнес не маємо стосунку до церковних питань. Санкції – церковні. Я не розумію, як вони стосуються нас«. – зазначила менеджерка.

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Нагадаємо, 4 травня СБУ повідомила, що в Україні арештовано активи колишнього народного депутата Вадима Новинського загальною вартістю понад 10,5 млрд грн. Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт Очаків, приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

Як відомо, у січні 2023 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки представників РПЦ, митрополита УПЦ МП Павла, а також Вадима Новинського. А у липні минулого року Верховна Рада припинила повноваження нардепа Новинського.

До слова, Новинський звинуватив СБУ в рейдерстві та перерозподілу бізнесів в Україні.