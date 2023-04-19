Страсна п'ятниця Вадима Новинського. Як зірвався хитрий план православного мільярдера

Полювання за скарбами Вадима Новинського. Сенсаційні деталі розслідування

«Без миру у серці ніколи не буде миру у нашій країні. Хочу всім щиро побажати – творити мир у своїх серцях. Бережи вас Господь і до зустрічі». Із такими напутніми словами звернувся екснардеп, відомий бізнесмен і клірик Московської церкви в Україні Вадим Новинський напередодні Великодня. Мільярдер у підряснику, із пишною бородою перебував з почесною місією в Єрусалимі, де традиційно зійшов Благодатний вогонь.

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У цей же час в Україні бізнесмена на колишнього депутата очікували не зовсім «благодатні» новини.

13 квітня Служба безпеки України розповсюдила повідомлення: через суд вдалося «арештувати майно вартістю 3,5 млрд грн проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу)». До списку заблокованих активів увійшли корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, на яких блакитне паливо видобувається у промислових обсягах.

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Слідство встановило: для уникнення санкцій Ради нацбезпеки і оборони Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Під час обшуків СБУ виявила документи, печатки компаній-нерезидентів, прокремлівську релігійну літературу та… ляльку самого Новинаського у рясі.

Спецслужби виявили неочікувану знахідку – ляльку у вигляді Вадима Новинського у церковній рясі фото: glavcom.ua

Як такий набожний олігарх опинився під такими тяжкими підозрами розбирався «Главком».

Бізнес і церква, церква – бізнес

В Україні фігура Вадима Новинського набула значної політичної ваги у розквіт правління команди Віктора Януковича. У травні 2012-го тодішній президент своїм указом дав українське громадянство олігарху, який досі був громадянином РФ. Вже через рік бізнесмен Новинський став народним депутатом від тодішньої провладної Партії регіонів. Під куполом Верховної Ради політик просидів до початку липня 2022-го, себто усі дев’ять років війни. Лише влітку минулого року він добровільно склав депутатський мандат, бо вирішив «зосередитися на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві (мова про Московську церкву в Україні, яка всупереч закону себе продовжує називати «Українською» – ред.)».

фото з Facebook олігарха

Досить симптоматично і те, що відмова від депутатства Новинського збіглася у часі з відмовою іншого олігарха Ріната Ахметова від ведення медіабізнесу. Схоже, обидва бізнесмени усіляко намагалися не потрапити під дію так званого закону про олігархів.

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Тут важливо зазначити, що Ахметов і Новинський – давні бізнес-партнери. Вадим Новинський управляє великою інвестиційно-промисловою групою «Смарт-Холдинг». До неї входять підприємства гірничо-металургійного та нафтогазового комплексу, суднобудування, машинобудування, аграрний сектор, добувна промисловість (виробництво нерудних матеріалів), фінанси, рітейл і нерухомість.

«Смарт-Холдинг» є бізнес-партнером групи SCM Ахметова у гірничо-металургійному холдингу «Метінвест» та аграрному HarvEast.

Окрема сфера інтересів Новинського – релігія. Усі роки свого активного політичного життя в Україні він виконував роль «смотрящого» за Українською православною церквою Московського патріархату. У біографії Новинського є досить промовистий факт. На початку листопада 2016 року генпрокуратура просила у Верховної Ради надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності православного нардепа-олігарха. За версією правоохоронців, йдеться про нібито спробу президента Віктора Януковича у 2013 році з допомогою Новинського та силовиків змусити нині покійного митрополита Володимира (Сабодана) УПЦ МП зректися престолу і посадити на це місце «свою» людину.

З часом прізвище Новинського дивним чином «випарувалося» зі скандальної церковної справи, де ключовими підозрюваними досі залишаються Віктор Янукович, колишній міністр МВС Віталій Захарченко і ексначальник ГУМВС України в Києві Валерій Коряк. Наразі досудове розслідувано зупинено, оскільки підозрювані перебувають у розшуку.

Але заслуги Новинського перед Московським патріархатом в Україні – неоціненні. Наприклад, щороку його благодійний фонд фактично організовував і оплачував поїздку делегації УПЦ МП до храму Воскресіння Христового над Гробом Господнім в Єрусалимі, де сходить Благодатний вогонь. У 2020 році олігарх передав предстоятелю, митрополиту Онуфрію 850 тисяч захисних масок для усіх єпархій УПЦ МП у розпал пандемії коронавірусу. При цьому сама Московська церква закликала своїх вірян не вакцинуватися і в розпал епідемії збирала натовпи у церквах на богослужіння.

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Проте це лише один бік справи. Головні ж справи Новинського на релігійному фронті полягали у лобізмі інтересів релігійної організації, центр якої розташовується у Москві.

Наприкінці 2018 року Вадим Новинський разом із іншими нардепами звернулися до Конституційного суду з проханням перевіряти правомірність звернення президента Петра Порошенка до Константинополя про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.

У свою чергу верхівка УПЦ МП віддячувала своєму щедрому спонсору та захиснику як могла. А на початку листопада 2022 року, у розпал повномасштабної війни, група ієрархів на чолі з предстоятелем, митрополитом Онуфрієм поїхала не на фронт, а на поклон до Новинського, який зустрічав їх у Німеччині.

Проросійський політик та «смотрящий» за Московською церквою в Україні (на фото крайній зліва) зробив свою зовнішність максимально «православною» фото з сайту УПЦ МП

А вже через місяць після цих подій православний олігарх перетворився на фігуранта гучних санкційних справ.

Санкційні тенета

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський ввів персональні санкції РНБО стосовно десяти церковнослужителів УПЦ МП. У тому ж переліку серед сановитих митрополитів знайшлося місце й скромному диякону Вадиму Новинському. Його було ідентифіковано як бізнесмена і клірика Української православної церкви (МП). Щодо нього на п’ять років запроваджено 12 видів санкцій, починаючи від блокування активів, закінчуючи позбавленням державних нагород України.

За даними сайту НАЗК, санкції проти Новинського запроваджено за «підтримку дій та політики Росії, які загрожують територіальній цілісності, підривають суверенітет та незалежність України, а також її стабільність та безпеку».

Новинський відреагував на рішення РНБО та президента і назвав санкції інструментом переслідування за релігійні переконання. Далі олігарх поскаржився до Верховного суду, аби той скасував указ президента про персональні санкції. Розгляд справи триває.

Натомість Рада нацбезпеки і оборони спробувала заблокувати ділову активність Вадима Новинського. 24 січня 2023 року президент Зеленський оновив санкції РНБО щодо олігарха. Додалися два нових види обмежень: повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами з числа підсанкційних осіб; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами. Цей указ президента бізнесмен також оскаржив у суді.

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Бізнесмену Новинському є за що боротися. За версією Forbes, у 2022 році олігарх посів восьму сходинку у рейтингу найбагатших українців. Його статки оцінювалися в $1 млрд.

джерело: Оцінка статків Вадима Новинського за версією Forbes

Ще у 2018 році «Главком» опублікував дані з декларації Вадима Новинського. Тоді він задекларував 252,6 млн грн дивідендів, одержаних від кіпрської Komisiano Investmens LTD, яку він контролював. Крім цього, вказав, що володіє 102 компаніями, зареєстровані на Кіпрі, Британських Віргінських островах, Нідерландах, Австрії, Великій Британії, Нормандських островах та в Україні.

У власності олігарха було майно, як в Україні, так і Росії (дві квартири на 181,4 кв. м і 404,7 кв. м і гараж на 78,4 «квадратів» – у РФ).

Станом на 17 квітня 2023 року нерухомість, що записана в Україні на православного бізнесмена, можна порахувати на пальцях руки. Як свідчать дані майнового реєстру, йдеться лише про дві земельні ділянки загальними площами 0,11 га в елітному під Києвом селищі Козин. Іще є квартира у центрі столиці площею 666,7 кв. м.

Після введення санкцій нерухомість, що записана в Україні на православного бізнесмена, можна порахувати на пальцях руки

(для перегляду – натисніть на документ)

А тепер ключове. Ви здивуєтеся, але усі численні «страшні» санкції проти Новинського практично не спрацювали. Мільярдер вправно не лише молиться. З допомогою умілих юристів та нотаріусів бізнесмен провернув схему, яка у підсумку мала б стати «великою дулею українській державі». Про це свідчить низка реєстраційних дій з активами бізнесмена, яка відбулася дуже скоро після введення персональних обмежень РНБО.

«Главком» сприяв арешту активів. Як це сталося

У січні 2023 року ряд українських компаній олігарха було переписано на п’ятьох кіпріотів: Іону Елену, Алківіадуса Константіна, Лукаїду Афродіте, Софоклеуса Андреаса, Софоклеуса Харула. До цього переліку фірм потрапило й, власне, головне дітище Новинського, інвестиційно-промислова група «Смарт-Холдинг». Її формально також підім’яли під себе громадяни Кіпру.

«У рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust були укладені в листопаді 2022 року та зареєстровані Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру. Довіреними особами є висококваліфіковані адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру. Відповідно, довірчі особи (трасті) наразі повністю володіють, контролюють і управляють активами Групи. Відповідно до вищезазначеного, станом на поточну дату Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в Групі та не здійснює жодного контролю над діяльністю або процесами Групи», – таке «безневинне» повідомлення з’явилося на сайті компанії 16 січня 2023 року.

Острівну державу Кіпр, громадяни якої були долучені до управління українськими активами Новинського, обрано невипадково. Як відомо, реєстр трастів Кіпру непублічний, доступ до нього можна одержати лише за рішенням тамтешнього суду. Також дивіденди, отримані на Кіпрі та за кордоном, звільнені від податку на прибуток.

«Один із видом санкцій, які запроваджено стосовно Вадима Новинського, є блокування активів. Тобто підсанкційну особу рішенням РНБО позбавлено права користуватися та розпоряджатися активами, що їй належать, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії. Жоден реєстратор (чи то приватний, чи то державний) не мали права вносити зміни щодо компаній, у яких кінцевим бенефіціаром зазначено цього бізнесмена. Натомість проводили реєстраційні дії, виключаючи Новинського з числа бенефіціарів. І вийшов парадокс: як тільки-но держава ввела санкції, Новинський став найбіднішою людиною», – коментує ситуацію джерело «Главкома» у юридичних колах.

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У березні «Главком» у зв’язку із активними спробами уникнення санкцій розіслав інформаційні запити до різних державних органів з чіткими питаннями. Чому персональні санкції проти Вадима Новинського не працюють? Чи здійснює влада моніторинг застосованих санкцій протягом воєнного часу, починаючи з 24 лютого 2022 року і які результати такого моніторингу?

Ініціатор санкцій, Рада нацбезпеки оборони одразу відмежувалася, мовляв, моніторингом займається Кабмін, СБУ і Нацбанк.

У РНБО радять питати про ефективність санкцій щодо Новинського у Кабміну, СБУ та Нацбанку

(для перегляду – натисніть на документ)

Але конкретики було мало і у відповідях Міністерства економіки та Нацбанку. Перша установа лише підтвердила: рішення Ради національної безпеки і оборони України з введення санкцій щодо Вадима Новинського є обов’язковим до виконання. А Нацбанк обмежився формулювання про те, що кожного кварталу готує звіти на Офіс президента і Кабмін стосовно виконання рішень РНБО про застосування персональних санкцій.

Донести важливий меседж про те, що російський олігарх уникає санкцій, вдалося лише до Служби безпеки України. «Главком» отримав відповіді від першого заступника голови Служби Сергія Андрущенка і начальника управління взаємодії зі ЗМІ Артема Дехтяренка, у яких було сказано: «Викладена у запиті інформація врахована підрозділами СБУ в ході здійснення службової діяльності та у разі виявлення фактів порушення законодавства будуть вжиті відповідні заходи реагування».

І вже через тиждень після того, як «Главком» отримав листи від СБУ, відбувся арешт активів Вадима Новинського.

Окрім цього, є іще факт, на який мало хто звернув увагу. Центральна колегія Міністерства юстиції відреагувала на скаргу фірми «Амстор Трейд», яка помітила незаконні дії державного реєстратора і приватного нотаріуса. А саме – у перших числах січня 2023 року вони провели заміну кінцевих бенефіціарів у компаніях «Укргазвидобуток» і «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед»: замість багаторічного власника Вадима Новинського ними стали п’ятеро вищезгаданих кіпріотів.

«Колегія дійшла висновку, що приватний нотаріус Смірнова Алла та державний реєстратор Попадинець Анна повинні були відмовити у проведенні реєстраційних дій», – сказано документі Мін’юсту, який потрапив у розпорядження «Главкома».

Міністр юстиції Денис Малюська 10 квітня видав наказ, яким скасував зміни, внесені до державного реєстру щодо названих фірм Новинського. Також було анульовано доступ до держреєстру приватному нотаріусу Смірновій і держреєстратору Попадинець.

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Міністр юстиції Денис Малюська видав наказ, яким скасував зміни, внесені до державного реєстру щодо фірм олігарха Новинського

(для перегляду – натисніть на документ)

Після наказу міністра Малюськи зафіксовані зміни у Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, 10 квітня «колишні» компанії олігарха повернулися до законного власника – Вадима Новинського!

Це ж стосується й інвестиційно-промислової групи «Смарт-Холдинг».

Що далі?

Після повернення статусу-кво Мін’юст може спробувати через Антикорупційний суду націоналізувати активи Вадима Новинського. Така судова практика під час повномасштабної війни успішно апробована на російських олігархах, котрі опинилися в Україні під санкціями.

Нагадаємо, що Україна вже конфіскувала активи російських олігархів Володимира Євтушенкова, Олега Дерипаски, Аркадія Ротенберга та його сина, Михайла Шелкова. Свіжий приклад – під «розкуркулення» потрапив і президент-втікач Віктор Янукович та його син Олександр. Держава забрала у них 31 млн грн і $84,9 тис., що лежали у банках, резиденцію «Межигір’я» і купу цінного майна, у тому числі рідкісних книг та творів мистецтва.

Віталій Тараненко, «Главком»