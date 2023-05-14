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Суд арештував частки Новинського у компаніях Ахметова

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд арештував частки Новинського у компаніях Ахметова
Більшість підприємств, які зазначено у судовій ухвалі, контролюються Новинським через «Смарт Холдинг» або через афільовані офшорні фірми
фото: glavcom.ua

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Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов’язаних із екснардепом та олігархом Вадимом Новинським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Більшість підприємств, які зазначено у судовій ухвалі, контролюються Новинським через «Смарт Холдинг» або через афільовані офшорні фірми. Однак, починаючи з січня 2023 року, бізнес олігарха було перереєстровано на громадян Кіпру, окремі з яких, як стверджують правоохоронці, мають зв’язок із Росією.

Слідство вважає, що у такий спосіб Вадим Новинський намагався вийти з-під персональних санкцій, запроваджених Україною у грудні 2022 року.

Крім цього, під арештом опинилися частки компаній Новинського, де власником великих пакетів є інший олігарх Рінат Ахметов. Зокрема, йдеться про:

  • ПрАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (власником 11,87% акцій через афільовані структури є Вадим Новинський);
  • ПрАТ «Камет-сталь» (23,76%);
  • ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (23,76% акцій);
  • ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (23,76% акцій);
  • ТОВ «Шахта «Свято-Покровська №3» (23,76% акцій);
  • ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (23,76% акцій);
  • ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (23,76% акцій);
  • ТОВ «Метінвест Холдинг» (23,76% акцій);
  • ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (23,76% акцій);
  • ПрАТ «Запоріжвогнетрив» (17,91% акцій);
  • ТОВ «Метінвест-Промсервіс» (23,76% акцій);
  • ПрАТ «Макіївський металургійний завод» (21,42% акцій);
  • ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» (23,68% акцій);
  • ПрАТ «Харцизький трубний завод» (23,4% акцій);
  • АТ «Харківобленерго» (29,79% акцій).
Суд арештував частки Новинського у компаніях Ахметова фото 1
дані судового реєстру

За даними досудового розслідування, 3 травня слідчий СБУ визнав речовими доказами корпоративні права перерахованих товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі є Вадим Новинський або афілійовані до нього особи.

Як повідомляв «Главком», Служба безпеки України ініціювала арешт 230 об’єктів нерухомого майна, що на праві приватної власності належать 23 юридичним особам, підконтрольних олігарху Вадиму Новинському. 

Серед арештованих активів 20-поверховий готельний комплекс Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, що у центрі Києва; виробничі та складські приміщення групи компаній «Верес», яка спеціалізується на виробництві та реалізації консервних виробів; морський торговий порт «Очаків» у Миколаївській області, торгівельні центри тощо.

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Теги: Рінат Ахметов олігархи бізнес Вадим Новинский

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