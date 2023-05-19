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«Це прекрасно». Прессекретар олігарха Новинського закликав бомбити Україну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Це прекрасно». Прессекретар олігарха Новинського закликав бомбити Україну
Багаторічний прессекретар олігарха Новинського Михайло Павлів виступає на підтримку російської агресії
скріншот з відео

Михайло Павлів виступив в ефірі пропагандистського телеканалу та закликав зруйнувати логістику України

18 травня прессекретар підсанкційного олігарха Вадима Новинського Михайло Павлів прокоментував останні масові російські бомбардування України. В ефірі пропагандистського телеканалу «Зірка» Павлів заявив, що «знищення української логістики – це прекрасно». 

Багаторічний прессекретар та помічник колишнього народного депутата та диякона Московської церкви Вадима Новинского Михайло Павлів досі лишається громадянином України, перебуває у Москві і активно виступає на пропагандистських ресурсах на підтримку війни Росії проти України.

«Ми повинні знищувати їхню логістику, бо це рятує життя наших бійців на фронті... Це чудово... Для мене весь цей радіаційний галас глибоко вторинний. Пріоритетне тут те, що дуже ефектна атака наших російських повітряно-космічних сил, серйозний підрив оборонних та наступальних можливостей України... Це вже добре, адже це наші склади, це наші штаби, це те, що в нас не постраждає. Якщо говорити про снаряди із збідненим ураном, то це взагалі чудово, чим менше їх буде на фронті, тим успішніше наша техніка функціонуватиме. Тому це чудова історія, це ключове та головне», – заявив Павлів в ефірі пропагандистів.

Крім того, в ефірі телеканалу Збройних сил РФ прессекретар Новинского навіть заявив про «загрози» від вивчення білоруської мови в Білорусі та «загрози білоруського майдану», висловлюючи «всю надію на білоруську КДБ».

Нагадаємо, що 13 квітня СБУ через суд вдалося арештувати майно вартістю 3,5 млрд грн проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. В Україні фігура Вадима Новинського набула значної політичної ваги у розквіт правління команди Віктора Януковича. У травні 2012-го тодішній президент своїм указом дав українське громадянство олігарху, який досі був громадянином РФ. Вже через рік бізнесмен Новинський став народним депутатом від тодішньої провладної Партії регіонів. Під куполом Верховної Ради політик просидів до початку липня 2022-го, себто усі дев’ять років війни. Лише влітку минулого року він добровільно склав депутатський мандат, бо вирішив «зосередитися на гуманітарних проєктах» та став відомим церковником Московського патріархату. 

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Теги: прессекретар війна пропагандист Вадим Новинський

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