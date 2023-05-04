Велика націоналізація. Вадиму Новинському приготуватися

Мін’юст вигнав «фунтів»-кіпріотів із пів сотні фірм, які належать православному олігарху

Найближчим часом в Україні на одного олігарха стане менше. Влада за підтримки силовиків взяла у лещата бізнес-імперію православного бізнесмена Вадима Новинського.

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Обвішений санкціями мільярдер, рятуючи свої статки, знайшов п’ятьох кіпріотів, яким передав в управління свої бізнес-активи. Нагадаємо, про схему перереєстрації бізнесу «Главком» писав у публікації «Страсна п’ятниця Вадима Новинського. Як зірвався хитрий план православного мільярдера».

Цю затію, щоправда, з певним запізнення, розкусили столичні «есбеушники». Вони звернулися до Міністерства юстиції, яке почало оперативно діяти. 1 травня колегія Мін’юсту розглянула скаргу СБУ на дії держреєстраторів та приватних нотаріусів, котрі погодилися переписати активи Новинського на кіпріотів. А ближче до обіду 2 травня міністр Денис Малюська видав наказ про задоволення скарги.

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Пів сотні фірм перереєстрували за день

На підставі наказу міністра юстиції «фунтів»-кіпріотів вигнано з 48 фірм. Протягом 2 травня прізвище Новинського як кінцевого власника знову значилося у Єдиному держреєстрі. Нижче наводимо перелік компаній:

ТОВ «ІТ Капітал»;

ТОВ «Поділ-2000»;

ТОВ «Смарт бізнес сервіс»;

ТОВ «Віджи трейд»;

ТОВ «Віджи агро»;

ТОВ «Віджи агро»;

ТОВ «Велл інвестум»;

ТОВ «Смарт енерджі»;

ТОВ «Колумбус»;

ТОВ «Урбан актівіті»;

ТОВ «Мадера девелопмент»;

ТОВ «Іст солюшн груп»;

ТОВ «Седверс»;

ТОВ «Пауер буд девелопмент»;

ТОВ «Продхіміндустрія»;

ТОВ «Троїцький плаза»;

ТОВ «Смарт урбан солюшнс»;

ТОВ «Юджин»;

ТОВ «Смарт видобуток»;

ТОВ «Смарт граніт»;

ТОВ «Наваль парк»;

ТОВ «Порт Очаків»;

ТОВ «Очаків парк»;

ТОВ «Наваль логістік»;

ТОВ «Смарт-мерітайм груп»;

ТОВ «Торгово-фінансова фірма «Сантис»;

ТОВ «Смарт-лізинг»;

ТОВ «Кі Проперті»;

ТОВ «Модус капітал»;

ТОВ «Смарт-мерітайм актив»;

ТОВ «Смарт-експерт юкрейн»;

ТОВ «Міжрегіональна пелетна компанія»;

ТОВ «Чумацький шлях»;

ТОВ «Фестланд»;

ТОВ «Інвест 2018»;

ТОВ «Компанія політрейд»;

ТОВ «Нави»;

ТОВ «Бс Проперті»;

ТОВ «Корсунь Логістікс»;

ТОВ «Фінлайн ЛТД»;

ТОВ «Інвестиційний фонд «Смарт»;

ТОВ «Ейркрафт груп»;

ТОВ «Аркона газ-енергія»;

ТОВ «Сотон»;

ТОВ «Віджи продакшн»;

ТОВ «Віджи фармінг»;

ТОВ «Пром мінералс»;

ТОВ «Азов Петролеум ЛЛС».

Наказ міністра юстиції, яким Вадиму Новинському всупереч його волі

повернено статус власника низки підприємств

(для перегляду – натисніть на документ)

Із цікавого. Наприклад, ТОВ «Азов Петролеум ЛЛС» формально вибуло з власності Новинського 13 березня 2023 року. Тобто через три місяці, як проти олігарха Україна ввела персональні санкції!

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ТОВ «Азов Петролеум ЛЛС» формально вибуло з власності Новинського через три місяці, як проти олігарха Україна ввела персональні санкції дані бізнес пошукового ресурсу Youcontrol

Також Мін’юст повернув у власність Новинського дві «товки» «Інтер актив» і «ЛС Проперті». Очевидно, їх не встигли переписати на кіпріотів, просто реєстратори тупо (і це не сленг, а буквальна характеристика обраного способу) викреслили прізвище олігарха. Наразі міністр юстиції розпорядився анулювати цим горе-реєстраторам доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Мін’юст повернув у власність Новинського дві «товки» «Інтер актив» і «ЛС Проперті»? які не встигли переписати на кіпріотів дані бізнес пошукового ресурсу Youcontrol

До речі, про компанію «ЛС Проперті» «Главком» згадував ще у 2018 році. Її засновником виступила кіпрська компанія Lopesto Consulting Ltd, яка контролювалася киянином Дмитром Єлтишевим. Будучи нардепом, Вадим Новинський орендував у ТОВ «ЛС Проперті» житловий будинок площею 1,8 тис. кв. м та дві земельні ділянки в елітному селі Козин поблизу столиці.

У той період пан Єлтишев фігурував, щонайменше, у двох підприємствах з орбіти олігарха Новинського, де працював директором (торгово-фінансова фірма «Сантис» і благодійна організація «Лелека-світ»).

Після накладення санкцій на Новинського у грудні 2022 року Дмитра Єлтишева було зроблено одноосібним власником ТОВ «ЛС Проперті».

«Новинський дійсно виводив свої активи, але не настільки талановито, тому що станом на зараз компанії, які ми бачили, перереєстровані на осіб, пов’язаних з ним, і це можна довести. Це цілком робоча історія, бо є обґрунтована підозра, що він зберіг контроль над активами», – заявила в інтрев’ю «Главкому» очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства запобігання корупції Агія Загребельська.

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Спочатку кримінальна справа, потім підозра?

Співрозмовник «Главкома» у спецслужбах запевняє: усе йде до того, що держава збирається конфісковувати активи підсанкційного Вадима Новинського. Відповідна процедура успішно обкатана Міністерством юстиції у Вищому антикорупційному суді протягом 2022-2023 років.

Проте є важливий момент. Робота правоохоронців кипить у рамках кримінального провадження за фактом «Пособництво державі-агресору» (ч.1 ст. 111-2 Кримінального кодексу). Саме у цій справі, як підтвердили джерела «Главкома», було накладено арешт на 230 об’єктів нерухомого майна, що на праві приватної власності належать 23 юридичним особам, підконтрольних Вадиму Новинському.

Готельний комплекс Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, арештований у справі Новинського фото з відкритих джерел

Серед арештованих активів 20-поверховий готельний комплекс Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, що у центрі Києва; виробничі та складські приміщення групи компаній «Верес», яка спеціалізується на виробництві та реалізації консервних виробів; морський торговий порт «Очаків» у Миколаївській області; торгівельні центри тощо.

Морський торговий порт «Очаків» у Миколаївській області наразі під арештом фото з відкритих джерел

Загальна вартість арештованих об’єктів нерухомості становить понад 10,5 млрд грн.

«Відкрито кримінальне провадження, яке дозволяє нам збирати доказову базу, ініціювати арешти активів. Коли ж буде зібрано достатньо доказів, тоді оголошується підозра. Це, як із кейсом митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя). Кримінальне провадження було зареєстровано у березні 2022 року, а підозру він отримав 1 квітня 2023 року. Усе через те, що слідство очікувало висновків експертизи аудіозаписів телефонних розмов священнослужителя», – роз’яснив представник спецслужб тонкощі досудового розслідування.

Партнерам Новинського приготуватися?

Досить неочікувано, але, окрім фірм кіпріотів Новинського, СБУ зазіхнула й на металургійні активи іншого олігарха Ріната Ахметова. Йдеться про вісім підприємств: ПрАТ «Камет-сталь», ПрАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Шахта «Свято-Покровська №3», ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», ТОВ «Метінвест Холдинг».

Ймовірно, цікавість силовиків стосувалася давнього партнерства Новинського та Ахметова безпосереднього у металургійній галузі.

«Я кращого партнера не бачив, який завжди виконує свої зобов’язання – вигідно йому їх виконувати або не вигідно, він завжди їх виконує. Я намагаюся брати з нього приклад у цьому відношенні», – сипав компліментами Новинський у бік Ахметова, бесідуючи з журналістами кілька років тому.

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витяг із висновку центральної колегії Мін’юсту від 1 травня

Однак Мін’юст виявився непохитним: оскільки до олігарха Ріната Ахметова не застосовано санкцій, то й нема підстав реагувати на скаргу СБУ у цій частині.

Віталій Тараненко, «Главком»