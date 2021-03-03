МЗС відреагував на вирок кримському активісту Приходьку

У РФ громадянина України засудили за сфабрикованими звинуваченнями в «підготовці терористичного акту»

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з безпідставним політично мотивованим рішенням суду в російському Ростові про засудження українця Олега Приходька.

Відомство вимагає від Росії звільнити його, пише пресслужба міністерства.

Відомство зазначає, що громадянина України засудили за сфабрикованими звинуваченнями в «підготовці терористичного акту, виготовленні та незаконному зберіганні вибухових речовин».

«Російські окупанти в Криму продовжують системно репресивну політику щодо громадян України. Справа проти Олега Приходька має всі ознаки політично мотивованого. Адвокат Олега неодноразово звертав увагу т.зв. «суду» на численні процедурні порушення під час досудового слідства, а також на повне неприйняття «суддями» наданих захистом обґрунтованих свідчень про непричетність українця до інкримінованих діянь. Сьогоднішній вирок - це черговий прояв системної політики залякування всіх, хто виступає проти окупації Криму», - зазначила перший заступник міністра Еміне Джапарова.

У МЗС вимагають від Росії скасувати неправомірне рішення суду і негайно звільнити Олега Приходька, а також всіх незаконно утримуваних нею громадян України.

Київ закликав міжнародну спільноту категорично засудити застосування РФ практики судових переслідувань інакомислення з використанням незаконних силових методів і антитерористичного законодавства, вимагати припинення Росією порушувати норми міжнародного права на тимчасово окупованих нею територіях України, продовжити активну діяльність по захисту прав і свобод жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополь з використанням як національних, так і міжнародних механізмів, і посилити тиск на РФ, зокрема списку санкцій.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму.

Зазначимо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на окупованому півострові. Приходько заперечує провину і стверджує, що під час обшуку в гаражі окупанти підкинули йому тротилову шашку-200, запал від гранати РГД-2 і уражаючі елементи – нарізані електроди для зварювання. А в ніч після затримання в будівлі ФСБ невідомий чоловік, представившись лікарем під приводом огляду відібрав у нього з порожнини рота біологічні зразки. Приходько вважає, що після цього його ДНК нанесли на вибухівку і таким чином сфальсифікували факт приналежності йому вибухівки.

23 листопада 2020 року повідомлялося, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову забезпечити незаконно утримуваному в слідчому ізоляторі №1 в Ростові-на-Дону (РФ) українському політв'язню, Кримському активісту Олегу Приходьку терміновий медичний огляд і належні умови утримання у зв'язку з тим, що стан його здоров'я критично погіршився.

У грудні Олега Приходька Російська служба з фінансового моніторингу внесла в список осіб, причетних до екстремістської чи терористичної діяльності. Правозахисники говорять про порушення презумпції невинуватості, оскільки щодо Приходька не було ще винесено обвинувального вироку.

На початку січня в окупованому Криму було скоєно напад на дочку і дружину увʼязненого Олега Приходька.