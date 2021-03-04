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    Рада спростила доступ до правосуддя мешканцям анексованого Криму

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    Рада спростила доступ до правосуддя мешканцям анексованого Криму

    Громадяни України в Криму можуть звертатися до судів Херсонської області

    Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №3048 «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя».

    За проголосували 299 народних депутатів.

    Закон встановлює альтернативну підсудність справ, учасники яких проживають на тимчасово анексованій території Криму, і спрощує доступ кримчан до правосуддя.

    Закон передбачає процесуальний механізм такого спрощення шляхом звернення одразу до суду Херсонської області або ж подання клопотання про передання справи до такого суду під час розгляду у судах Києва.

    Закон доповнює частину 1 статті 12 Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» чотирма абзацами, якими пропонується надати можливість громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, звернутися до будь-якого суду Херсонської області для розгляду цивільної справи за його позовом або ж із клопотанням до суду міста Києва про передання справи на розгляд до суду у Херсонській області.

    Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час переговорів з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві подякував за послідовну політику Європейського союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму та зазначив, що Україна і ЄС однаково оцінюють ситуацію в тимчасово окупованому Криму, зокрема щодо системних порушень прав людини.

    Теги: Крим Верховна Рада закон правосуддя
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