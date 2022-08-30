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До фракції «Слуга народу» приєдналося двоє нових депутатів

Надія Клочко
glavcom.ua
До фракції «Слуга народу» приєдналося двоє нових депутатів
Фракція «Слуга народу» поповнилася двома народними депутатами
фото з відкритих джерел

Нові народні депутати увійшли до парламенту замість Андрія Костіна та Ольги Совгирі

Присягу народного депутата склали та приєдналися до фракції «Слуга народу» Олександр Васюк та Валентина Короленко. Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук у Telegram.

Присягу новообрані нардепи склали на засіданні парламенту 30 серпня. Вони зайшли в Раду замість, Андрія Костіна, призначення якого генпрокурором погодив парламент 27 липня Верховна Рада та Ольги Совгирі, яку було обрано суддею Конституційного суду. Палійчук також навела низку фактів із біографії цих народних депутатів.

Олександр Васюк – юрист і громадський діяч, працював у команді «слуг» на президентських і парламентських виборах. Має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проєктах.

Валентина Короленко – юристка, фінансистка. Допомагала нашій команді на президентських та парламентських виборах. Має три вищі освіти і понад 14 років досвіду державної служби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Верховній Раді з’явилася нова народна депутатка від партії «Слуга народу». Нею стала Валентина Короленко. Короленко зайняла місце свого однопартійця Артема Михайлюка, який відмовився від депутатських повноважень. Михайлюк «зайшов» у Раду 8 серпня після того, як свої повноваження склали новий генпрокурор Андрій Костін та суддя КСУ Ольга Совгиря. 

Також на початку серпня ЦВК визнала обраним народним депутатом Олександра Васюка. 

Як відомо, 27 липня Верховна Рада призначила Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного суду. Журналісти звернулись до неї з проханням про коментар і чекають на відповідь. Того ж дня новим Генеральним прокурором України було призначено народного депутата Андрія Костіна. 

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Теги: Верховна Рада партія Слуга народу

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