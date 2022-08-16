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Кілька нардепів «засвітили» елітні авто, що «належать родичам»: розслідування (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кілька нардепів «засвітили» елітні авто, що «належать родичам»: розслідування (відео) 
Журналісти встановили, що на нові машинки пересіли обранці однієї з фракцій
скріншот із відео

Парламентарі кермують автівками, декларувати які не збираються, бо вони записані на родичів


 Заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Андрій Мотовиловець після повномасштабного наступу Росії на Україну почав користуватися новою Audi Q7. Його колега по фракції Ольга Василевська-Смаглюк пересіла на Jaguar. А виключений зі «Слуги народу» Артем Дмитрук – на нову Audi А8. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти Bihus.Info зустріли Мотовиловця, коли він паркувався в урядовому кварталі. Йдеться про нову модель Audi. Авто, яким користується нардеп, оформлена у травні 2022 року. Ціни на подібні машини зараз стартують від $80 тис.

Кілька нардепів «засвітили» елітні авто, що «належать родичам»: розслідування (відео)  фото 1

Як пояснив Мотовиловець журналістам, це машина його брата і він надав її нардепу у користування до вересня. 

Кілька нардепів «засвітили» елітні авто, що «належать родичам»: розслідування (відео)  фото 2

Також журналісти зафіксували, що на новій Audi А8 до урядового кварталу приїхав ще один нардеп Артем Дмитрук. Колишній представник фракції «Слуга народу», а  нині член депутатської групи «Відновлення України». На машині – традиційні номерні знаки, які використовує Дмитрук. Тож, ймовірно, ця Audi оформлена на нього особисто. 

Кілька нардепів «засвітили» елітні авто, що «належать родичам»: розслідування (відео)  фото 3

Раніше щодо Дмитрука вже стало відомо, що в Instagram нардеп виставляв фото та сторіз з різних машин, проте користування ними не було відображено в офіційних документах. Дмитрук тоді пояснював, що лише брав ці машини у друзів чи взагалі – це було таксі. 

Також користуватися новим авто почала нардепка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Це Jaguar, модель 2018-го року. Ціна на вторинному ринку від $50 тис. Авто записане на брата народної депутатки і придбане ним ще у 2021-му році. Проте після початку повномасштабної війни ним користується саме Василевська-Смаглюк.  

Кілька нардепів «засвітили» елітні авто, що «належать родичам»: розслідування (відео)  фото 4

У коментарі журналістам Bihus.Info Василевська-Смаглюк пояснила, що пересіла на Jaguar, щоб зекономити, адже це авто – електрокар.  

Нагадаємо, наразі через військовий стан посадовці, в тому числі і депутати, мають право не подавати декларації. А доступ до реєстру вже поданих декларацій через заходи безпеки закритий. 

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