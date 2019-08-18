До України прилітає прем’єр Ізраїлю Нетаньягу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу Фото: The Jerusalem Post

О 10:30 Володимир Зеленський зустріне Нетаньягу в Маріїнському палаці

У неділю, 18 серпня 2019 року, відбудеться офіційний візит очільника ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньягу до столиці України.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Заплановано, що Володимир Зеленський о 10:30 зустріне Нетаньягу в Маріїнському палаці, після чого о 12:45 буде підписано українсько-ізраїльські документи.

Із заявами для журналістів за підсумками перемовин президент України та прем’єр-міністр Ізраїлю виступлять о 13:00.

Окрім того, сьогодні в 15:20 Зеленський разом з Нетаньягу вшанують загиблих у Бабиному Яру.

Ввечері ізраїльський прем’єр повернеться додому.

Це буде перший приїзд керівника ізраїльського уряду до Києва за 20 років. Минулий візит прем’єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.

Окрім того, він стане другим за рахунком іноземним лідером, який приїхав в Україну за президентства Зеленського. Першою була прем’єр-міністр Молдови Майя Санду.

Як зазначають оглядачі, Нетаньягу неодмінно скористається сьогоднішньою зустріччю в інтересах передвиборчої кампанії своєї партії «Лікуд», тоді як українська сторона збирається залучити чинного прем’єра Ізраїлю до посередництва в складних переговорах з Володимиром Путіним.

Наразі Нетаньягу чи не найчастіше з-поміж інших політиків загальносвітового рівня особисто зустрічається з Путіним і готовий стати посередником між Зеленським і президентом РФ.