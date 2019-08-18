Безсмертний: нам доведеться проводити амністію бойовиків



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Відрізані кінцівки, прострілені коліна, тортури колючою проволокою на горлі і на руках - злочинці, які вчинили такі злочини не підпадають під амністію ні за яких умов, - Безсмертний

«Якщо ми ідемо дорогою миру, амністію проводити доведеться, але лише стосовно окремих категорій обвинувачених», - пояснює політик

Політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений цього тижня з Тристоронньої контактної групи у Мінську, вважає, що Україні доведеться проводити амністію бойовиків.

Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Безсмертного, якщо ми ідемо дорогою миру, амністію проводити доведеться, «але це лише стосовно окремих категорій обвинувачених».

«Загальної амністії Україна провести не може. Адже є воєнні злочини чи злочини проти людяності, які не підпадають під амністію, не мають терміну давності. Покарання за такі злочини за будь-яких умов рано чи пізно наступає», - говорить політик.

Безсмертний наголошує, що «відрізані кінцівки, прострілені коліна, тортури колючою проволокою на горлі і на руках - злочинці, які вчинили такі злочини не підпадають під амністію ні за яких умов, ні в яких державах».

«Про інших можемо говорити. Наприклад, батьків посадили в погреб. А сину сказали, що якщо він не візьме зброю і не піде служити, то їх вб’ють. Інший варіант, потрібно було вижити, їсти і пити, довелося взяти до рук зброю і піти, скажімо, в охоронці. Згадайте, навіть шуцманшафт батальйони («охоронні команди», особливі підрозділи, каральні батальйони, що діяли під безпосереднім командуванням німців і разом з іншими німецькими частинами. Формувалися здебільшого з місцевого населення і військовополонених) не підпали під судовий Нюрнберзький процес. Тому все це речі, на які давним-давно у світі складені категорії», - говорить Безсмертний.

Політик впевнений, що в Україні ніхто не дозволить розширювати цей список. «Очевидно, що треба зараз думати, як саме проводити цю амністію», - наголошує він.

Нагадаємо, у 2015 році Роман Безсмертний вперше став представником України у політичній підгрупі контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України (Мінський процес). Він перший з представників України надав публічності Мінському процесу, відверто розповідаючи про внутрішні процеси переговорів з російською стороною та представниками окупованих територій. У квітні 2016 року вийшов зі складу перемовників. Свій вихід з Мінського процесу він пояснював стратегічними протиріччями з тодішнім президентом Петром Порошенком, зокрема, щодо способів розв’язання конфлікту на Донбасі.

9 липня 2019 року Роман Безсмертний став вдруге представником Тристоронньої контактної групи в робочій підгрупі з політичних питань у Мінську. Тепер його вже призначив президент Володимир Зеленський. Після загибелі українських захисників під Павлополем, Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінському процесі після загибелі військових. За його словами, це стало однією з причин оприлюдненого 13 серпня 2019 року указу Зеленського про виключення Безсмертного з Тристоронньої групи.

До слова, Безсмертний назвав незаконним указ Зеленського про спрощене надання громадянства.

У Зеленського пояснили звільнення Безсмертного: буде більш ефективна команда.

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