Голова Ортодоксальної єврейської торговельної палати просить очистити Умань від корупції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дуві Гонік розповів, що вони планують побудувати в Умані синагогу на 30 тис. осіб

Дуві Гонік розповів, що вже понад 10 років Іудейська релігійна громада брацлавських хасидів бореться за право будівництва в Умані єврейського меморіального комплексу

Засновник і голова Ортодоксальної єврейської торговельної палати (Нью-Йорк) Дуві Гонік закликає президента Володимира Зеленського вжити заходів для викорінення корупції на рівні місцевої влади в Умані (Черкаська обл.), сприяючи у такий спосіб відродженню міста як одного з найбільших єврейських духовних центрів.

Гонік на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» в п'ятницю розповів, що вже понад 10 років Іудейська релігійна громада брацлавських хасидів бореться за право будівництва в Умані єврейського меморіального комплексу, також заплановано будівництво синагоги місткістю 30 тис. осіб.

За його словами, у 2008 році громаді під будівництво цього об'єкта було передано в оренду на 49 років ділянку землі площею 1 га, було розроблено детальний план території, виділеної під будівництво центру, однак місцева влада стали вимагати хабар від замовника будівництва за затвердження плану будівництва комплексу.

Як зазначив Гонік, після відмови давати хабар цільове призначення земельної ділянки, на якій передбачалося будівництво, було змінено.

У цьому контексті голова Ортодоксальної єврейської торговельної палати заявив: "Я хотів би подякувати президенту Зеленському за те, що він заявляв, що хоче побудувати з Умані маленький Єрусалим, що він хоче зупинити корупцію в Україні. Але також я хочу звернутися до нього, щоб він приїхав до Умані й подивився, що там відбувається, розібрався з мером, заступником мера, створив за необхідності комітет або комісію, щоб відстежувати ситуацію... як було змінено цільове призначення ділянки, тому що зараз місце для будівництва вкрадено".

За його словами, наразі відсутні будь-які можливості для будівництва меморіального комплексу.

«Насправді може бути хороша хвиля інвестицій, які можуть допомогти Умані та Україні процвітати... Але це може не відбутися саме через корупцію», - підсумував він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 18-20 серпня відвідає Київ, під час візиту планується зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.