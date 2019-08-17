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    Суспільство

    Безсмертний підозрює, що Зеленський таки скористається послугами Медведчука

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    Політик впевнений, що &laquo;дії Медведчука на шкоду Україні&raquo; - Безсмертний підозрює, що Зеленський таки скористається послугами Медведчука
    Політик впевнений, що «дії Медведчука на шкоду Україні»

    Медведчук вже рятував Стуса, Кучму, військовополонених, тепер він буде рятувати Донбас і Україну, - політик

    Політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений цього тижня з Тристоронньої контактної групи у Мінську, підозрює, що президент Володимир Зеленський таки скористається послугами кума Путіна і лідера «Опозиційної партії – За життя» Віктора Медведчука.

    Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

    За словами Безсмерного, якщо так станеться, то йому «тим більше місця у цьому процесі немає». 

    «Я президенту Зеленському казав, що Медведчук вже рятував Стуса, Кучму, військовополонених, тепер він буде рятувати Донбас і Україну», - нагадав політик.

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    Безсмертний говорить, що Зеленський заявив, ніби послуг Медведчука не потребує. «Але як я розумію з цього всього, таки потребує», - зітхає дипломат.

    Політик впевнений, що «дії Медведчука на шкоду Україні». «Мені цього достатньо», - наголошує Безсмертний.

    Нагадаємо, у 2015 році Роман Безсмертний вперше став представником України у політичній підгрупі контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України (Мінський процес). Він перший з представників України надав публічності Мінському процесу, відверто розповідаючи про внутрішні процеси переговорів з російською стороною та представниками окупованих територій. У квітні 2016 року вийшов зі складу перемовників. Свій вихід з Мінського процесу він пояснював стратегічними протиріччями з тодішнім президентом Петром Порошенком, зокрема, щодо способів розв’язання конфлікту на Донбасі.

    9 липня 2019 року Роман Безсмертний став вдруге представником Тристоронньої контактної групи в робочій підгрупі з політичних питань у Мінську. Тепер його вже призначив президент Володимир Зеленський. Після загибелі українських захисників під Павлополем, Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінському процесі після загибелі військових. За його словами, це стало однією з причин оприлюдненого 13 серпня 2019 року указу Зеленського про виключення Безсмертного з Тристоронньої групи.

    До слова, Безсмертний назвав незаконним указ Зеленського про спрощене надання громадянства.

    У Зеленського пояснили звільнення Безсмертного: буде більш ефективна команда.

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