Безсмертний: Зеленський програє Путіну інформаційну війну



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У Зеленського з самого початку «існує хибна установка, що Москва все може вирішити», - Безсмертний

6 серпня в очах Заходу закінчилося тим, «що Путін – конструктивна особа, і він закликає українців не стріляти по соціальних об’єктах»

Політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений цього тижня з Тристоронньої контактної групи у Мінську, вважає, що президент України Володимир Зеленський програє інформаційну війну президенту РФ Володимиру Путіну.

Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Давайте проаналізуємо телефонну розмову між президентом Зеленським і президентом Путіним, а також її наслідки. Українська сторона дала мінімум інформації про її хід. Потім з’явився пресреліз російської сторони, з якого ми дізналися, що не чотири морпіхи загинули, а українці обстрілювали соціальні об’єкти в Горлівці», - сказав Безсмертний.

Політик заявив, що для українців 6 серпня закінчилося тим, «що Путін – конструктивна особа, і він закликає українців не стріляти по соціальних об’єктах, принаймні, в очах Заходу».

Безсмертний нагадав, що насправді все почалося з того, що о 10:20 загинули чотири українських морпіхи і президент Зеленський зателефонував в Москву з метою, щоб Путін натиснув на ту сторону, щоб вони перестали стріляти.

«Так скажіть мені, який результат отримав Зеленський і українці? 19 серпня Путін зустрінеться з Макроном, після цього зустрінеться Зеленський з Макроном, я сподіваюся. Так що Макрон скаже Зеленському під час зустрічі? Ми весь час плентаємося в хвості», - переймається політик.

Безсмертний вважає, що у Зеленського з самого початку «існує хибна установка, що Москва все може вирішити». «У попереднього президента була хибна установка, що Берлін може вирішити за нас питання», - каже експредставник Тристоронньої контактної групи.

На думку Безсмертного, Україні «треба просто втекти з під тиску Мінського формату».

«Його необхідно робити або дієвим, або ж пропонувати інші підходи. Тому я і говорив про призупинення роботи у Мінську до зустрічі лідерів в нормандському форматі, які нездатні зібратися майже три роки. Якщо ми не будемо жорсткими, «Мінськ» залишатиметься безрезультатним. Нагадаю, що паралельно у Мінську засідає ще одна переговорна група з питань врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Знаєте скільки років працює ця група? 28!», - пояснив дипломат.

Нагадаємо, у 2015 році Роман Безсмертний вперше став представником України у політичній підгрупі контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України (Мінський процес). Він перший з представників України надав публічності Мінському процесу, відверто розповідаючи про внутрішні процеси переговорів з російською стороною та представниками окупованих територій. У квітні 2016 року вийшов зі складу перемовників. Свій вихід з Мінського процесу він пояснював стратегічними протиріччями з тодішнім президентом Петром Порошенком, зокрема, щодо способів розв’язання конфлікту на Донбасі.

9 липня 2019 року Роман Безсмертний став вдруге представником Тристоронньої контактної групи в робочій підгрупі з політичних питань у Мінську. Тепер його вже призначив президент Володимир Зеленський. Після загибелі українських захисників під Павлополем, Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінському процесі після загибелі військових. За його словами, це стало однією з причин указу Зеленського, де йшлося про виключення Безсмертного з Тристоронньої групи 13 серпня 2019 року.

У Зеленського пояснили звільнення Безсмертного: буде більш ефективна команда.

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